Zastupnici podržali smjenu Julije Sviridenko nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski najavio promjene u sastavu vlade

Parlament Ukrajine razriješio premijerku, otvoren put planiranoj rekonstrukciji vlade Zastupnici podržali smjenu Julije Sviridenko nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski najavio promjene u sastavu vlade

Parlament Ukrajine u utorak je izglasao razrješenje premijerke Julije Sviridenko, nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski najavio planove za rekonstrukciju vlade.

Za razrješenje Sviridenko glasalo je 258 zastupnika, čime je istovremeno prestao mandat i cijelom sastavu ukrajinske vlade.

Sviridenko je u nedjelju potvrdila da će podnijeti ostavku, ubrzo nakon što je Zelenski najavio planove za zamjenu aktuelnog sastava vlade.

“Zahvalna sam predsjedniku na povjerenju i visokoj ocjeni rada našeg tima. Ponosna sam što sam imala čast predvoditi Vladu tokom jednog od najtežih perioda u modernoj historiji Ukrajine“, napisala je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Nakon sastanka sa Sviridenko, Zelenski je kazao da je Ukrajini potrebna nova vlada te da su razgovarali o planiranim promjenama.

“Priprema za zimu je izuzetno važan prioritet i Ukrajina mora biti spremna za svaku prijetnju koja se može pojaviti. Transformacija državnih kompanija, od kojih u velikoj mjeri zavisi otpornost Ukrajine, mora biti ubrzana. Ukrajinski sporazumi s partnerima o obnovi također zahtijevaju posebnu i usmjerenu pažnju“, rekao je Zelenski.

Dodao je da će zbog toga u Ukrajini početi kadrovske promjene kako bi se osigurala provedba obnovljene političke strategije.

Sviridenko je funkciju premijerke Ukrajine obavljala manje od godinu dana, nakon što je na dužnost stupila 17. jula 2025. godine. Na toj poziciji naslijedila je Denisa Šmihala, koji trenutno obavlja funkciju prvog potpredsjednika vlade i ministra energetike.