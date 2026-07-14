Mjere produžene dvadeseti put od početka rata, važit će do 31. oktobra

Parlament Ukrajine produžio ratno stanje i opću mobilizaciju za dodatnih 90 dana Mjere produžene dvadeseti put od početka rata, važit će do 31. oktobra

Parlament Ukrajine u utorak je izglasao produženje ratnog stanja i opće mobilizacije za dodatnih 90 dana, odnosno od 2. augusta do 31. oktobra 2026. godine.

Prema rezultatima glasanja objavljenim na internet stranici ukrajinskog parlamenta, Vrhovne rade, za produženje ratnog stanja glasalo je 311 od 313 zastupnika.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je i u ponedjeljak u parlamentarnu proceduru uputio dva odgovarajuća prijedloga zakona, a parlament je o njima glasao na plenarnoj sjednici održanoj u utorak.

Prijedlozima zakona predviđeno je produženje obje mjere do 31. oktobra, ali one moraju biti potpisane i od predsjednika Zelenskog kako bi stupile na snagu.

Zelenski je prvi put proglasio ratno stanje i opću mobilizaciju 24. februara 2022. godine, kada je eskalirao rat između Rusije i Ukrajine.

Od tada su obje mjere više puta produžavane, a najnovija odluka predstavlja njihovo 20. produženje od početka rata punog obima.