Parlament Bugarske odobrio novu vladu na čelu s Radevom Zastupnici su glasali 124-70 za izbor Radeva za premijera, okončavajući dugotrajni politički zastoj

Parlament Bugarske izabrao je danas vladu na čijem čelu je premijer Rumen Radev iz Progresivne Bugarske, javlja Anadolu.

Parlament je u petak odobrio strukturu i sastav kabineta koji je predložio mandatar za premijera Rumen Radev iz Progresivne Bugarske, otvarajući put formiranju redovne vlade nakon dugotrajnog političkog zastoja.

Glasanje u parlamentu uslijedilo je dan nakon što je predsjednica Iliana Iotova Radevu dala mandat za formiranje vlade, objavio je javni emiter BTA.

Zastupnici su glasali 124-70, uz 36 suzdržanih, za izbor Radeva za premijera u Parlamentu koji ima 240 mjesta.

Parlament je potom odobrio sastav novog kabineta sa 122-70 glasova, uz 36 suzdržanih.

Radevov predloženi kabinet uključuje četiri potpredsjednika vlade i 18 ministarstava.

Obraćajući se zastupnicima prije glasanja, Radev se zahvalio bugarskim biračima što su "okončali političku krizu".

"Prvi put nakon nekoliko godina, predsjednik parlamenta je izabran brzo i bez uobičajenih skandala", rekao je zastupnicima.

Radev je rekao i da je snažna izlaznost birača na nedavnim izborima vratila legitimitet Parlamentu i stvorila uslove za efikasnije upravljanje.

Progresivna Bugarska je spremna da pobijedi na parlamentarnim izborima 19. aprila, nakon osmih parlamentarnih izbora u zemlji od 2021. godine.

Radev, bivši komandant Ratnog zrakoplovstva koji je bio predsjednik Bugarske od 2017. do ostavke 2026. godine, pokrenuo je koaliciju Progresivna Bugarska ranije ove godine nakon što se povukao da bi se kandidovao na parlamentarnim izborima.