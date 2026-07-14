Samo dva tankera završila prolazak u protekla 24 sata, dok se dva broda za prevoz tečnog naftnog gasa (LPG) približavaju kritičnom energetskom plovnom putu

Paraliza u Hormuzu: Sukob SAD-a i Irana skoro potpuno zaustavio promet tankera Samo dva tankera završila prolazak u protekla 24 sata, dok se dva broda za prevoz tečnog naftnog gasa (LPG) približavaju kritičnom energetskom plovnom putu

Promet tankera kroz Hormuški tjesnac usporio se gotovo do potpunog zastoja u protekla 24 sata, jer su obnovljeni udari između SAD-a i Irana, kao i napadi na komercijalne brodove, povećali sigurnosnu zabrinutost u ovom strateškom plovnom putu.

Podaci platforme MarineTraffic koje je novinar Anadolu analizirao pokazuju da su samo dva tankera završila prolazak kroz tjesnac u periodu od 24 sata do utorka u 06:25 sati po srednjem vremenu po Greenwichu (GMT).

Riječ je o tankerima za naftu i hemikalije „Seafaith“ i „Niki“.

Stvarni broj prolazaka mogao bi biti veći, jer brodovi mogu isključiti svoje transpondere Automatskog identifikacionog sistema (AIS) kako bi prikrili svoje pozicije.

U međuvremenu, LPG tankeri „Monarch“ i „Danuta I“ približavali su se tjesnacu i činilo se da su spremni za prolazak, ali još uvijek nisu završili svoj tranzit.

Ograničena aktivnost odražava rastući oprez među brodovlasnicima i operaterima nakon obnovljene vojne eskalacije oko ovog plovnog puta.

Prema izvještajima, SAD su izvele udare na iranske obalne i vojne ciljeve, dok je Iran u znak odmazde napao dva naftna tankera povezana s UAE-om, usmrtivši jednog člana posade i povrijedivši druge.

Vijeće Međunarodne pomorske organizacije (IMO) osudilo je napade na civilne komercijalne brodove u tjesnacu i oko njega te pozvalo na deeskalaciju, naglašavajući da tranzit mora ostati neometan i slobodan od nameta ili naknada.

IMO je saopštio da je do ponedjeljka zabilježio 53 potvrđena pomorska incidenta u regiji i 14 smrtnih slučajeva pomoraca.

Hormuški tjesnac je jedan od najvažnijih svjetskih energetskih koridora. Kroz ovaj plovni put je 2024. godine dnevno prolazilo oko 20 miliona barela nafte, što je ekvivalentno količini od oko 20 posto globalne potrošnje tekućih naftnih derivata.