Papa poziva na ustrajnost u dijalogu i diplomatiji, nazivajući ih jedinim putem do pravednog i trajnog mira

Papa Lav upozorava na „vjetrove rata“ širom Bliskog istoka i Ukrajine Papa poziva na ustrajnost u dijalogu i diplomatiji, nazivajući ih jedinim putem do pravednog i trajnog mira

Papa Lav XIV upozorio je u nedjelju da „vjetrovi rata“ ponovo pušu širom Bliskog istoka, Ukrajine i drugih dijelova svijeta, pozivajući na kontinuirane napore ka dijalogu i diplomatiji, prenosi Anadolu.

„Nažalost, vjetrovi rata ponovo pušu na Bliskom istoku, u Ukrajini i u brojnim drugim dijelovima svijeta, sijući nasilje, teror i smrt, te pogađajući, još jednom, toliki broj nevinih“, naveo je papa u objavi na američkoj društvenoj mreži X.

Pozvao je na očuvanje nade u mir uprkos tekućim sukobima.

„Ne dopustimo da ovi vjetrovi ugase plamičak nade i mira, čak i kada se čini krhkim i treperavim“, kazao je.

Papa Lav je obnovio poziv da se s ustrajnošću nastavi sa dijalogom, susretima i diplomatskim naporima.

Ovakve napore opisao je kao „jedini put sposoban da dovede do pravednog i trajnog mira“, u kojem ljudi mogu živjeti u pomirenju i uzajamnoj sigurnosti.

Poglavar Rimokatoličke crkve je također naglasio potrebu za poštovanjem dostojanstva svake osobe kao dijela napora za postizanje trajnog mira.