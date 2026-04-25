Panel o BiH na TradFestu izazvao reakcije, predstavljen i memorandum o tzv. "trećem entitetu" Predstavnik bošnjačke manjine skup ocijenio opasnim za regionalne odnose, osudio nazivanje BiH "nefunkcionalnom"

Panel o Bosni i Hercegovini održan u subotu okviru festivala TradFest u Zagrebu izazvao je oštre reakcije, nakon što je dio učesnika iznio stavove o potrebi uspostave trećeg, hrvatskog entiteta i ocijenio BiH kao "nefunkcionalnu državu", dok su kritičari upozorili na političku pozadinu takvih poruka.

Dvodnevni festival, koji okuplja konzervativne političare, intelektualce i aktiviste iz Hrvatske i svijeta, drugog dana bio je posvećen stanju u Bosni i Hercegovini, s fokusom na položaj Hrvata kao konstitutivnog naroda. Panel je održan pod kontroverznim nazivom „Bosna i Hercegovina, propala država i imperativ trećeg hrvatskog entiteta“, koji je već ranije izazvao brojne kritike i osude.

Među govornicima bio je kardinal Vinko Puljić, koji je kazao da je ranije bio protiv ideje etničkog preuređenja zemlje, ali da danas smatra kako je nužno tražiti „put mogućeg“ zbog nefunkcionalnosti sistema.

„Ne mogu pristati na nepravdu, ali moramo tražiti rješenje za opstanak i jednakopravnost“, rekao je Puljić, dodajući da pitanje političkog uređenja treba rješavati na političkom, a ne crkvenom nivou.

Jedan od organizatora festivala, Vice Batarelo, ustvrdio je da bi treći entitet bio „dobro rješenje ne samo za Hrvate, nego i za cijelu BiH“, dok je Ivan Pepić istakao da bi model s tri federalne jedinice mogao osigurati ravnopravnost konstitutivnih naroda, navodeći primjer Belgije.

U završnici skupa predstavljen je i memorandum o takozvanom "trećem entitetu", kojim se zagovara reorganizacija zemlje u tri federalne jedinice.

Reagujući na skup, zastupnik bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskom saboru Armin Hodžić ocijenio je ranije da je riječ o pokušaju uvođenja "političkog narativa Milorada Dodika u Hrvatsku."

„Zamislimo da se u Njemačkoj organizira konferencija pod nazivom ‘Neuspjela Francuska i njena teritorijalna reorganizacija’. To bi bilo nezamislivo“, rekao je Hodžić, naglasivši da je neprihvatljivo nazivati susjednu državu neuspjelom.

On smatra da iza organizacije stoje akteri s margine političkog spektra koji pokušavaju nametnuti politički narativ, a ne voditi akademsku raspravu.

„Ovo je pokušaj da se Zagreb kao političko središte Hrvatske uvuče u jedan opasan narativ koji prijeti raspadom susjedne države“, rekao je Hodžić.

Dodao je da je posebno zabrinjavajuće povezivanje stavova pojedinih učesnika s ranijim inicijativama za ukidanje sankcija Dodiku, poznatom po secesionističkoj retorici unutar BiH.

„Važno je jasno osuditi svaku ideju teritorijalne reorganizacije koja ugrožava stabilnost Bosne i Hercegovine“, poručio je.

Hodžić je naglasio da, prema njegovom mišljenju, Dodik nije saveznik ni hrvatskog naroda ni Hrvatske, te upozorio da takve politike mogu dodatno pogoršati odnose u regionu.

Opći izbori u Bosni i Hercegovini planirani su za oktobar, a političke rasprave o ustavnom uređenju zemlje i dalje ostaju jedno od ključnih pitanja u regionalnim odnosima.