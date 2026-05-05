Palestinski fotograf Saher Alghorra osvojio Pulitzerovu nagradu za izvještavanje o Gazi Godišnje novinarske nagrade priznaju izvještavanje o predsjedničkoj moći, globalnom nadzoru i mreži Jeffreyja Epsteina

Palestinski fotograf Saher Alghorra dobio je u ponedjeljak Pulitzerovu nagradu za 2026. godinu za fotografiju udarnih vijesti za dirljivu dokumentaciju humanitarne krize u Gazi, javlja Anadolu.

"Ovo je uvijek dan slavlja u našim zajednicama, ali možda nikada više nego danas", rekla je administratorica Pulitzerovih nagrada Marjorie Miller, podvlačeći važnost nezavisnog novinarstva uslijed eskalacije političkih i ekonomskih prepreka.

Miller je napomenula da nagrade i dalje podržavaju Prvi amandman čak i dok je "pristup medija Bijeloj kući i Pentagonu ograničen, sloboda govora se osporava na ulicama, a predsjednik Sjedinjenih Američkih Država podnio je tužbe za milijarde dolara zbog klevete i zlobe protiv više štampanih i elektronskih medija."

Alghorra, saradnik "New York Timesa", osvojio je nagradu za seriju fotografija koju je Miller opisala kao "proganjajuću" i "osjetljivu". Slike su ilustrovale glad i razaranje u Gazi koje su rezultat izraelskih napada od oktobra 2023. godine.

Među finalistima u ovoj kategoriji bili su fotografski tim Reutersa za njihovo izvještavanje o američkoj imigracijskoj provedbi i tim "Los Angeles Timesa" za slike koje prikazuju najsmrtonosnije urbane požare u historiji američke države.

- Istraživačko i nacionalno izvještavanje -

Tim New York Timesa osvojio je nagradu za istraživačko novinarstvo za priče koje detaljno opisuju kako je američki predsjednik Trump "razbio ograničenja sukoba interesa".

Izvještavanje je otkrilo kako je američki predsjednik navodno koristio svoju poziciju da obogati svoju porodicu i saradnike.

Reuters je osvojio nagradu u kategoriji nacionalnog izvještavanja za dokumentovanje kako je američki predsjednik navodno koristio vladin utjecaj da proširi izvršnu vlast i "izvrši osvetu nad svojim neprijateljima".

U međuvremenu, Jeff Horwitz i Engen Tham iz novinske agencije osvojili su nagradu za najbolje izvještavanje zbog otkrivanja uloge američkog tehnološkog giganta Mete u izlaganju djece i drugih korisnika "prevarama i manipulaciji umjetnom inteligencijom".

- Posebno priznanje: Julie K. Brown -

Odbor je dodijelio posebno priznanje Julie K. Brown iz Miami Heralda. Brown je nagrađena zbog izvještavanja koje je otkrilo "sistematsko zlostavljanje mladih žena" od strane Jeffreyja Epsteina i pravne strukture koje su omogućile njegove postupke.

U kategoriji javne službe, "Washington Post" je pobijedio zbog razotkrivanja "haotičnog remonta" saveznih agencija od strane administracije i njegovih ljudskih posljedica. Među finalistima u ovoj kategoriji bili su novinari "Wall Street Journala" Khadija Safdar i Joe Palazzolo za otkrivanje priča koje su izazvale objavljivanje Epsteinovih dosijea.

- Međunarodno i lokalno izvještavanje -

Associated Press je dobio međunarodnu nagradu za izvještavanje za globalnu istragu o alatima za masovni nadzor razvijenim u Silicijskoj dolini, "unaprijeđenim u Kini" i koje koristi američka granična patrola "za tajne nove upotrebe".

U kategoriji lokalnog izvještavanja, Chicago Tribune je pobijedio za svoje izvještavanje o "militariziranoj imigracijskoj raciji", dok je Connecticut Mirror nagrađen za razotkrivanje predatorskih zakona o oduzimanju vozila.

Minnesota Star Tribune je osvojio nagradu za udarne vijesti za svoje izvještavanje o pucnjavi u katoličkoj školi.

U kategoriji objašnjavajućeg izvještavanja, San Francisco Chronicle je nagrađen za razotkrivanje kako su osiguravajuća društva koristila algoritme za podcjenjivanje kuća uništenih u požarima.

Mark Lamster iz Dallas Morning Newsa dobio je nagradu za kritiku za svoje kolumne o arhitekturi, a Aaron Parsley iz Texas Monthlyja osvojio je nagradu za pisanje reportaža za svoj prikaz preživljavanja historijskih poplava.

Jahi Chikwendiu iz "Washington Posta" osvojio je nagradu za reportažnu fotografiju za foto esej o porodici koja se suočava s terminalnim rakom.

Ekipa "Pablo Torre Finds Out" osvojila je nagradu za audio izvještavanje za istraživanje finansijskih manevara Los Angeles Clippersa, dok je Bloombergov tim osvojio nagradu za ilustrovano izvještavanje o rastućim izazovima nadzora i digitalnih prevara u Indiji.

Masha Gessen iz "New York Timesa" osvojila je nagradu za pisanje mišljenja za zbirku eseja koji su koristili historiju i lično iskustvo kako bi istražili teme ugnjetavanja i rastućih autoritarnih režima.

Ustanovljene 1917. godine, prestižne nagrade priznaju izvanrednu javnu službu u američkom novinarstvu.