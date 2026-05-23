Pakistanski premijer otputovao u četverodnevnu posjetu Kini Shehbaz Sharif će se sastati s predsjednikom Xi Jinpingom i premijerom Li Qiangom u Pekingu

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif otputovao je u subotu u četverodnevnu posjetu Kini s ciljem jačanja strateške koordinacije, dok Islamabad nastavlja olakšavati indirektne pregovore između SAD-a i Irana radi okončanja rata, navodi se u saopćenju ureda premijera.

Sharifa prate zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Ishaq Dar te drugi članovi kabineta i zvaničnici.

Sharif će posjetu započeti u Hangzhouu, u provinciji Zhejiang, gdje će predsjedavati Pakistan-Kina B2B investicijskom konferencijom o IT i telekomunikacijama, sistemima za skladištenje energije u baterijama (BESS) i poljoprivredi.

Kasnije će otputovati u Peking, gdje će se sastati s kineskim rukovodstvom, uključujući predsjednika Xi Jinpinga i premijera Li Qianga.

Posjeta ima poseban značaj, jer je Peking ovog mjeseca ugostio više visokih stranih lidera, dok se pregovori o okončanju američko-iranskog rata nastavljaju.

Američki i ruski predsjednici sastali su se s Xijem u protekle dvije sedmice, dok Islamabad nastavlja posredovanje između Washingtona i Teherana.

Pakistan je osigurao primirje 8. aprila, zaustavivši sukobe koji su počeli 28. februara kada su Izrael i SAD pokrenuli vojne napade na Teheran, pri čemu je ubijeno više od 3.300 ljudi, a hiljade su raseljene unutar Irana.

Tokom posjete, Sharif će također učestvovati u događajima povodom obilježavanja 75. godišnjice diplomatskih odnosa između dvije zemlje.

"Očekuje se da će posjeta dodatno produbiti političko povjerenje, ojačati stratešku koordinaciju, proširiti praktičnu saradnju i učvrstiti dugogodišnje prijateljstvo između Pakistana i Kine", saopćilo je ranije Ministarstvo vanjskih poslova.