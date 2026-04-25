Asif Zardari će posjetiti provincije Hunan i Hainan i sastati se s lokalnim liderima

Pakistanski predsjednik otputovao u jednosedmičnu posjetu Kini Asif Zardari će posjetiti provincije Hunan i Hainan i sastati se s lokalnim liderima

Pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari u subotu je otputovao u jednosedmičnu posjetu Kini, javlja Anadolu.

Zardari će u posjeti Kini biti od 25. aprila do 1. maja na poziv kineske vlade, saopćilo je pakistansko Ministarstvo vanjskih poslova.

Putovat će u Changsha, provincija Hunan, od 25. do 27. aprila, i u Sanyu, provincija Hainan, od 28. aprila do 1. maja.

Predsjednik će održati sastanke s pokrajinskim rukovodstvom kako bi razgovarao o bilateralnim odnosima, s posebnim fokusom na ekonomsku i trgovinsku saradnju i Kinesko-pakistanski ekonomski koridor (CPEC).

Ministarstvo nije podijelilo hoće li se Zardari sastati i s visokim kineskim rukovodstvom u Pekingu.