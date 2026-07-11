Saglasni da obnova sukoba „ne ide u korist nikome i podriva napore ka regionalnom miru i stabilnosti“

Pakistanski i saudijski šefovi diplomatije upozorili na opasnost od novog sukoba na Bliskom istoku Saglasni da obnova sukoba „ne ide u korist nikome i podriva napore ka regionalnom miru i stabilnosti“

Ministar vanjskih poslova Pakistana Ishaq Dar i njegov saudijski kolega princ Faisal bin Farhan upozorili su u subotu da bi obnova sukoba na Bliskom istoku „ne išla u korist nikome“.

U telefonskom razgovoru dvojica zvaničnika razgovarala su o najnovijim dešavanjima u regiji i izrazila „duboku zabrinutost“ zbog eskalacije neprijateljstava uprkos sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana postignutom prošlog mjeseca, navodi se u saopćenju pakistanskog Ministarstva vanjskih poslova.

Saglasili su se da obnovljeni sukob „ne ide u korist nikome i podriva napore ka regionalnom miru i stabilnosti“.

Princ Faisal naglasio je važnost smirivanja tenzija i nastavka dijaloga, dok je Dar ponovio poziv Pakistana svim stranama da „pokažu maksimalnu suzdržanost“ i omoguće posredničkim naporima „potrebno vrijeme i prostor“ za postizanje mirnog i smislenog rješenja.

Bliski istok je zahvaćen nestabilnošću nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael krajem februara započeli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima na Izrael i druge zemlje u regiji koje su domaćini američkih vojnih kapaciteta, uključujući Saudijsku Arabiju.

Sredinom juna Iran i SAD postigli su memorandum o razumijevanju, uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja vojnog sukoba i postizanja trajnog mirovnog sporazuma.

Međutim, posljednjih dana došlo je do razmjene napada nakon eskalacije izazvane iranskim napadima na tri komercijalna broda u Hormuškom moreuzu.

Teheran je u četvrtak pokrenuo niz napada na američku vojnu infrastrukturu u Bahreinu, Kuvajtu, Kataru i Jordanu kao odgovor na uzastopne američke napade.