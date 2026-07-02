U fokusu trilateralni pregovori Irana, Katara i Pakistana o implementaciji iransko-američkog sporazuma

Pakistanski i saudijski šefovi diplomatija razgovarali o medijaciji u Dohi U fokusu trilateralni pregovori Irana, Katara i Pakistana o implementaciji iransko-američkog sporazuma

Ministar vanjskih poslova Pakistana Ishaq Dar i njegov saudijski kolega, princ Faisal bin Farhan razgovarali su u četvrtak telefonom o regionalnoj situaciji, s posebnim fokusom na najnoviju rundu medijacijskih pregovora održanih u Dohi.

Kako je saopćilo Ministarstvo vanjskih poslova Pakistana, dvojica ministara izrazila su zadovoljstvo pozitivnim napretkom postignutim tokom pregovora te su izrazili nadu da će se razgovori nastaviti u narednom periodu.

U srijedu su pregovarači Irana, Katara i Pakistana održali trilateralne razgovore u Dohi kako bi razmotrili napredak u provedbi nedavno potpisanog memoranduma o razumijevanju između Teherana i Washingtona, čiji je cilj okončanje sukoba između dvije strane.

Princ Faisal je, prema saopćenju, pohvalio napore Pakistana i njegovu posvećenost implementaciji Islamabadskog memoranduma o razumijevanju, kao i kontinuiranu ulogu u unapređenju dijaloga i promicanju trajnog mira u regionu.