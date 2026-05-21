Očekuje se da će general Asim Munir otputovati u Teheran u roku od 24 sata, rekli su izvori iz pakistanske vlade za Anadolu

Pakistanska diplomatija u Teheranu: General Munir donosi nacrt sporazuma za prekid američko-iranskog rata Očekuje se da će general Asim Munir otputovati u Teheran u roku od 24 sata, rekli su izvori iz pakistanske vlade za Anadolu

– „Privremeni“ sporazum uključuje trenutno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, prekid američke blokade iranskih luka i održavanje nuklearnih pregovora u narednih 30 dana, kažu izvori

Šef pakistanske vojske feldmaršal Asim Munir trebao bi održati razgovore s iranskim rukovodstvom o „privremenom“ sporazumu za okončanje rata između SAD-a i Irana, tokom svoje vjerovatne posjete Teheranu u naredna 24 sata, rekli su u četvrtak za Anadolu izvori iz pakistanske vlade bliski ovom pitanju, prenosi Anadolu.

Prema izvorima, Munir će vjerovatno otputovati u Teheran u četvrtak navečer kako bi održao „odlučujuće“ razgovore o „privremenom“ sporazumu, koji ima za cilj spriječiti povratak sukobima i utrti put za direktan dijalog između dviju strana o iranskom nuklearnom programu i Hormuškom tjesnacu.

Za sada nema zvanične potvrde Munirove očekivane posjete. Iranski mediji su prenijeli da se očekuje posjeta šefa pakistanske vojske Teheranu.

Munir je do 11:00 sati još uvijek bio u Pakistanu, gdje je predsjedavao ceremonijom u garnizonskom gradu Rawalpindiju na kojoj su dodijeljena odlikovanja vojnim oficirima i vojnicima, navodi se iz medijskog krila vojske.

Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi već se nalazi u Teheranu i u srijedu je razgovarao o detaljima privremenog aranžmana s najvišim iranskim rukovodstvom, uključujući predsjednika Masouda Pezeshkiana i Ahmada Vahidija, vrhovnog komandanta Iranske revolucionarne garde, dodali su izvori.

Privremeni sporazum uključuje trenutno ponovno otvaranje tjesnaca, prekid američke blokade iranskih luka i održavanje nuklearnih pregovora u narednih 30 dana, navode izvori.

Međutim, dodali su da će se o pitanjima oslobađanja zamrznute iranske imovine, ukidanja međunarodnih sankcija i kompenzacije za ratnu štetu razgovarati tokom direktnih pregovora između Washingtona i Teherana.

„Ako dvije strane potpišu sporazum, s velikom vjerovatnoćom se očekuje da će druga runda direktnih razgovora između dviju strana biti nastavljena nakon Kurban-bajrama u Islamabadu“, rekao je pakistanski izvor.

Trodnevni muslimanski praznik žrtve obilježit će se sljedeće sedmice, počevši od srijede.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael u februaru pokrenuli napade na Teheran, u kojima je ubijeno više od 3.300 ljudi, dok su hiljade drugih raseljene unutar Irana.

Teheran je uzvratio napadima čije su mete bili Izrael, kao i američki saveznici u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog tjesnaca. Najmanje 13 američkih vojnika je poginulo, a desetine drugih su ranjene u sukobu koji je obustavljen 8. aprila kada je Pakistan osigurao prekid vatre.

Međutim, kasniji razgovori u Islamabadu, održani na najvišem nivou između SAD-a i Irana od 1979. godine, nisu uspjeli rezultirati trajnim sporazumom. Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme.

Od tada, dvije strane nastavljaju s razmjenom prijedloga i kontraprijedloga u naporima da nastave direktne razgovore i okončaju sukob.