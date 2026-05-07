Pakistan uskoro očekuje sporazum između SAD-a i Irana

Ministarstvo vanjskih poslova Pakistana je u četvrtak saopćilo da očekuje da će uskoro biti postignut sporazum između SAD-a i Irana, ali ne navodeći vremenski okvir, javlja Anadolu.

"Islamabad bi pozdravio sporazum između Irana i SAD-a gdje god se on postigne", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Tahir Andrabi, prema lokalnim dnevnim novinama "Dawn".

"Ako se u Pakistanu postigne sporazum, bila bi nam čast", rekao je novinarima u Islamabadu.

Andrabi je, međutim, odbio potvrditi detalje potencijalnog sporazuma usred izvještaja američkih medija da se Washington i Teheran približavaju memorandumu o razumijevanju od jedne stranice.

Izvori iz pakistanske vlade ranije rekli su za Anadolu da se očekuje da će sljedeće sedmice biti održan drugi krug zaustavljenih mirovnih pregovora između SAD-a i Irana kako bi se okončao njihov rat.

Izvori su dodali da Islamabad očekuje da će SAD i Iran postići "primarni" sporazum prije posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini, koja je zakazana za kraj sljedeće sedmice.

Pakistan je bio domaćin prve runde pregovora između Washingtona i Teherana 11. i 12. aprila, ali nije uspio postići sporazum o okončanju rata.

Razgovori su uslijedili nakon dvonedeljnog primirja koje je posredovao Pakistan 8. aprila, a koje je kasnije produžio Trump.