Islamabad pozvao sve strane da poštuju svoje obaveze u okviru Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada

Pakistan pozvao SAD i Iran da se suzdrže od poteza koji ugrožavaju regionalni mir i stabilnost Islamabad pozvao sve strane da poštuju svoje obaveze u okviru Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada

Pakistan je u srijedu pozvao Sjedinjene Američke Države i Iran da se suzdrže od poteza koji bi mogli ugroziti regionalni mir i stabilnost.

“Obnovljeni sukob nije ni u čijem interesu“, navelo je pakistansko Ministarstvo vanjskih poslova u saopćenju objavljenom u srijedu, izražavajući duboku zabrinutost zbog eskalacije napetosti na Bliskom istoku.

“Islamabad je pozvao sve strane da pokažu uzdržanost i da se suzdrže od bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle dodatno narušiti regionalni mir i stabilnost. Ne postoji alternativa nastavku angažmana, dijaloga i diplomatije radi ostvarivanja zajedničkog cilja mira u regiji“, navodi se u saopćenju.

Pakistan je također pozvao obje strane da poštuju svoje obaveze u okviru Memoranduma o razumijevanju (MoU) iz Islamabada, koji ostaje trajna osnova za razumijevanje, međusobno poštovanje i zajednički prosperitet regije i šire.

Iran i SAD postigli su 17. juna Memorandum o razumijevanju čiji je cilj bio okončanje njihovog vojnog sukoba, koji je počeo nakon američkih i izraelskih napada na Teheran u februaru.

Ministarstvo je izrazilo spremnost Pakistana da nastavi igrati svoju ulogu u tom pogledu.

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopćila je rano u srijedu da je izvela raketne i napade dronovima na 85 američkih vojnih lokacija u regiji, uključujući luku Salman, sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu i zračnu bazu Ali Al Salem u Kuvajtu.

Napadi su uslijedili nakon što je Centralna komanda američke vojske saopćila da je izvela novu rundu napada na Iran, pogodivši više od 80 ciljeva kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Hormuški moreuz.

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je izjavio da ne vjeruje da će ponovo izbiti rat s Iranom.