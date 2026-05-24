Pakistan pozdravio Trumpove napore za postizanje mira s Iranom

Esra Tekin
24 Maj 2026•Ažuriranje: 24 Maj 2026
Pakistan je rano u nedjelju pozdravio napore predsjednika Donalda Trumpa za postizanje mira, nakon poziva s liderima Saudijske Arabije, Katara, Turske, Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana i Pakistana.
"Čestitam predsjedniku Donaldu Trumpu na njegovim izvanrednim naporima da postigne mir i na vrlo korisnom i produktivnom telefonskom razgovoru ranije danas s liderima Saudijske Arabije, Katara, Turske, Egipta, UAE-a, Jordana i Pakistana", rekao je premijer Shahbaz Sharif.
Naveo je da je razgovor pružio korisnu priliku za razmjenu mišljenja o tome kako unaprijediti proces i postići trajni mir u regiji.
Također je rekao da će Pakistan nastaviti svoje mirovne napore s najvećom iskrenošću i izrazio nadu da bi Islamabad vrlo brzo mogao biti domaćin naredne runde razgovora.