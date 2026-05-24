Pakistan pozdravio Trumpove napore za postizanje mira s Iranom Pakistanski premijer izrazio nadu da bi Islamabad uskoro mogao biti domaćin nove runde pregovora

Pakistan je rano u nedjelju pozdravio napore predsjednika Donalda Trumpa za postizanje mira, nakon poziva s liderima Saudijske Arabije, Katara, Turske, Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana i Pakistana.

"Čestitam predsjedniku Donaldu Trumpu na njegovim izvanrednim naporima da postigne mir i na vrlo korisnom i produktivnom telefonskom razgovoru ranije danas s liderima Saudijske Arabije, Katara, Turske, Egipta, UAE-a, Jordana i Pakistana", rekao je premijer Shahbaz Sharif.

Naveo je da je razgovor pružio korisnu priliku za razmjenu mišljenja o tome kako unaprijediti proces i postići trajni mir u regiji.

Također je rekao da će Pakistan nastaviti svoje mirovne napore s najvećom iskrenošću i izrazio nadu da bi Islamabad vrlo brzo mogao biti domaćin naredne runde razgovora.