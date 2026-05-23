Pakistan, Iran i Katar finaliziraju privremeni sporazum sa SAD-om za okončanje rata na Bliskom istoku Načelnik pakistanske vojske Asim Munir navodno je u posljednja 24 sata najmanje dva puta kontaktirao američke medijatore, uključujući potpredsjednika JD Vancea

Delegacije Pakistana, Irana i Katara vode intenzivne razgovore u Teheranu kako bi finalizirale privremeni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama s ciljem okončanja rata na Bliskom istoku, a očekuju i veliki pomak do kraja ove sedmice, reklo je više izvora iz pakistanske vlade za Anadolu u subotu.

Prema riječima osoba upoznatih s procesom, načelnik pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir, koji trenutno boravi u Teheranu, u posljednja 24 sata je telefonom kontaktirao američke medijatore, uključujući potpredsjednika JD Vancea, najmanje dva puta.

Munir, koji je u Teheran stigao u petak navečer po drugi put u posljednjih nekoliko sedmica, sastao se s iranskim predsjednikom Masoudom Pezeshkianom, glavnim iranskim pregovaračem Bagherom Qalibafom i ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem kako bi razgovarali o nacrtu mogućeg sporazuma.

"Pakistanske i katarske delegacije vode konsultacije s američkim i iranskim pregovaračima kako bi se postigao konsenzus između dvije zaraćene strane", rekao je jedan izvor.

Dvije strane još nisu izradile konačni nacrt, ali se do kraja sedmice očekuje veliki pomak, naveli su izvori.

Nekoliko zemalja iz regije također je u kontaktu s pakistanskim i katarskim zvaničnicima koji se nalaze u Teheranu i učestvuju u pregovorima radi postizanja zajedničkog dokumenta, dodali su izvori.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei potvrdio je u subotu da katarska delegacija vodi razgovore s iranskim zvaničnicima, uključujući ministra vanjskih poslova Araghchija, dok Pakistan i dalje ima ulogu glavnog posrednika u pregovorima.

Izvori navode da se trenutni pregovori fokusiraju na iranski nuklearni program i plovidbu kroz Hormuški moreuz, jer Washington želi konkretne i praktične garancije da budu dio privremenog sporazuma. Teheran, međutim, insistira da se ta dva pitanja razmatraju u drugoj fazi pregovora nakon postizanja dogovora.

Prijedlozi privremenog sporazuma uključuju trenutno okončanje rata na svim frontovima, uključujući Liban, ponovno otvaranje moreuza, ukidanje američke blokade iranskih luka i održavanje nuklearnih pregovora u narednih 30 dana, navode upućeni.

Međutim, dodaju da bi se pitanja oslobađanja zamrznute iranske imovine, ukidanja međunarodnih sankcija i odštete za ratnu štetu mogla razmatrati u direktnim pregovorima između Washingtona i Teherana.

"Ako dvije strane potpišu sporazum, vrlo je vjerovatno da će se nakon Kurban-bajrama u Islamabadu nastaviti druga runda direktnih razgovora", ranije je izvijestio Anadolu pozivajući se na pakistanski izvor. Trodnevni muslimanski praznik žrtve bit će obilježen sljedeće sedmice, počevši od srijede.

Munir bi se u narednim danima trebao pridružiti premijeru Shehbazu Sharifu koji trenutno boravi u Kini, kako bi razgovarali o ishodu njegovih najnovijih kontakata s kineskim rukovodstvom, dodali su izvori.

SAD i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. februara, pri čemu je ubijen vrhovni iranski vođa.

Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uz faktično zatvaranje Hormuškog moreuza.

Sukobi su zaustavljeni 8. aprila kada je Pakistan posredovao u postizanju primirja, ali naknadni pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme.

Od tada strane nastavljaju razmjenu prijedloga i kontraprijedloga u pokušaju da obnove direktne pregovore i okončaju sukob.

Razgovori su posljednjih dana dobili na zamahu, a američki državni sekretar Marco Rubio je u petak rekao da je postignut određeni napredak.