Otvaranje "ambasade" Somalilanda u okupiranom Jerusalemu osudilo 18 zemalja U zajedničkom saopćenju navodi se da taj potez krši međunarodno pravo te potvrđuje podrška suverenitetu i teritorijalnom integritetu Somalije

Ministri vanjskih poslova Turske i još 17 zemalja oštro su osudili ilegalan i neprihvatljiv potez otcjepljene regije Somaliland da otvori takozvanu ambasadu u okupiranom Jerusalemu.

Zajedničko saopćenje izdali su ministri vanjskih poslova Turske, Alžira, Bangladeša, Džibutija, Egipta, Indonezije, Jordana, Kuvajta, Libana, Mauritanije, Omana, Pakistana, Palestine, Katara, Saudijske Arabije, Somalije, Sudana i Jemena.

"Ministri najoštrije osuđuju ilegalan i neprihvatljiv korak koji je poduzela takozvana regija Somaliland otvaranjem navodne ambasade u okupiranom Jerusalemu", navodi se u saopćenju.

Dodaje se da taj potez predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava i relevantnih međunarodnih rezolucija te direktno narušavanje pravnog i historijskog statusa okupiranog Jerusalema.

Ministri su također ponovo izrazili svoje kategorično odbacivanje svih jednostranih mjera usmjerenih na učvršćivanje ilegalne stvarnosti u okupiranom Jerusalemu ili davanje legitimiteta entitetima ili aranžmanima koji krše međunarodno pravo i relevantne rezolucije Ujedinjenih nacija.

U saopćenju se ponavlja da je Istočni Jerusalem okupirana palestinska teritorija od 1967. godine, naglašavajući da su sve mjere usmjerene na promjenu njegovog pravnog i historijskog statusa ništavne i bez pravnog učinka.

Ministri su naglasili punu podršku jedinstvu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Somalije, odbacujući bilo kakve jednostrane mjere koje podrivaju teritorijalno jedinstvo Somalije ili narušavaju suverenitet te zemlje.