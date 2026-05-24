Osumnjičeni ubijen nakon što je otvorio vatru u blizini Bijele kuće Tokom pucnjave pogođen i jedan prolaznik, saopćila Tajna služba SAD-a, među agentima niko nije povrijeđen

Osumnjičeni muškarac ubijen je u subotu nakon što je otvorio vatru u blizini kompleksa Bijele kuće, saopćila je američka Tajna služba.

Agencija je u saopćenju navela da se incident dogodio nešto poslije 18 sati po lokalnom vremenu (23 po srednjoevropskom), neposredno izvan prostora Bijele kuće.

Vlasti su navele da je jedna osoba izvukla oružje iz torbe i počela pucati u tom području.

"Policija Tajne službe uzvratila je vatru pogodivši osumnjičenog, koji je prevezen u obližnju bolnicu gdje je proglašen mrtvim. Tokom pucnjave jedan prolaznik je također pogođen vatrenim oružjem", navodi se u saopćenju, uz dodatak da među policijskim službenicima nije bilo povrijeđenih.

Stanje pogođenog prolaznika nije odmah bilo poznato.

Prema izvještaju NBC Newsa, pozivajući se na šest visokih zvaničnika policije upoznatih s istragom, osumnjičeni je identificiran kao Nasire Best.

Zvaničnici su za NBC News rekli da je Best (21) imao evidentiranu historiju kontakata s lokalnim policijskim organima. Pet visokih policijskih zvaničnika također je navelo da je imao historiju problema s mentalnim zdravljem.

Best je ranije bio optužen za nezakonit ulazak nakon što je navodno 10. jula ušao u zabranjenu zonu u blizini Bijele kuće. Sudski dokumenti navode da je tada tvrdio da je Isus Krist i rekao da želi biti uhapšen.

Tajna služba je potvrdila da se predsjednik Donald Trump u trenutku incidenta nalazio u Bijeloj kući, ali da nijedan štićeni zvaničnik nije bio ugrožen.

ABC News, pozivajući se na zvaničnika Bijele kuće, objavio je da je Trump u vrijeme pucnjave bio u Ovalnom uredu zajedno sa saradnicima Stevenom Cheungom, Natalie Harp, Margo Martin i drugima.

Prema medijskim izvještajima, Tajna služba obavijestila je Trumpa o incidentu.

Trump je zahvalio Tajnoj službi i policiji te pozvao na pojačane sigurnosne mjere.

"Hvala našoj sjajnoj Tajnoj službi i policiji na brzoj i profesionalnoj reakciji večeras protiv napadača u blizini Bijele kuće, koji je imao nasilnu prošlost i moguću opsesiju najvažnijom građevinom naše zemlje", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Predsjednik je naveo da je napadač ubijen tokom razmjene vatre s agentima Tajne službe u blizini kapija Bijele kuće.

Trump je također ukazao na šire sigurnosne izazove, povezujući incident s ranijim događajima i pozivajući na snažnije mjere zaštite za buduće administracije.

"Ovaj događaj dolazi samo mjesec nakon pucnjave tokom večere dopisnika Bijele kuće i pokazuje koliko je važno da svi budući predsjednici dobiju najsigurniji i najbolje zaštićen prostor te vrste ikada izgrađen u Washingtonu. Nacionalna sigurnost naše zemlje to zahtijeva", poručio je.

Tajna služba saopćila je da je istraga u toku.

Motiv pucnjave zasad nije poznat.

Direktor FBI-ja Kash Patel izjavio je da su agenti njegove agencije na mjestu događaja i da pružaju podršku Tajnoj službi.

Policijska uprava Washingtona također je saopćila da učestvuje u istrazi.

Naknadno je ukinuta blokada Bijele kuće.