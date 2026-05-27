Opozicija traži referendum o pristupanju Sjeverne Makedonije EU, vlast odbacuje kritike

Opoziciona Socijaldemokratska unija Makedonije (SDSM) zatražila je raspisivanje referenduma o pristupanju Sjeverne Makedonije Evropskoj uniji, dok vladajuća stranka VMRO-DPMNE odbacuje kritike i poručuje da ustavne promjene nisu jedini uslov za članstvo, prenijeli su u četvrtak regionalni mediji.

Lider SDSM-a Venko Filipče optužio je vladu premijera Hristijana Mickoskog da vodi politiku koja izoluje zemlju i pozvao na direktno izjašnjavanje građana o evropskim integracijama.

„Odluke ove važnosti ne smije donositi samo izvršna vlast. Građani moraju imati priliku da se izjasne na referendumu kako bi se deblokirao proces ustavnih izmjena“, rekao je Filipče.

Političke tenzije dodatno su porasle nakon izjave premijera Mickoskog u Ohridu, gdje je, u prisustvu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, poručio da Sjeverna Makedonija neće praviti nove ustupke u pitanjima identiteta radi ulaska u EU.

Filipče tvrdi da vlada "stvara vještačke sukobe kako bi prikrila neuspjehe u borbi protiv kriminala i korupcije", upozoravajući da bi takva politika mogla dovesti do ekonomske stagnacije i pojačanog iseljavanja mladih.

S druge strane, portparolka VMRO-DPMNE Valentina Manasievska izjavila je da ustavni amandmani nisu konačan uslov za članstvo u EU, optužujući opoziciju za nedovoljnu zaštitu nacionalnih interesa u odnosima s Bugarskom.

Vladajuća stranka ukazuje i na izjave bugarskog predsjednika Rumena Radeva, za koje tvrdi da osporavaju makedonski identitet i historiju.

Iz SDSM-a, međutim, poručuju da nacionalni interesi ne smiju biti predmet političke trgovine, ali i da evropski put zemlje ne smije biti blokiran političkim nesuglasicama.