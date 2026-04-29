Opozicija na Kosovu nastavlja bojkot sjednice Skupštine za izbor predsjednika pred istek ustavnog roka Nova sjednica zakazana sat prije ponoći, bez naznaka izlaska iz političke blokade

Opozicione stranke na Kosovu nastavile su bojkot parlamentarne sjednice za izbor predsjednika, uprkos približavanju isteka ustavnog roka u ponoć, javlja Anadolu.

I pored poziva vladajućeg Pokreta Samoopredjeljenje i njegovog lidera, premijera Albina Kurtija, opozicija se nije odazvala ni trećem uzastopnom pozivu za učešće u sjednici.

Sjednica zakazana za 19 sati bila je nastavak prethodnih pokušaja održavanja zasjedanja, nakon što ranije sjednice u 10 i 14 sati nisu održane zbog nedostatka kvoruma.

Predsjednica Skupštine Kosova i vršiteljica dužnosti predsjednice Albulene Haxhiu ponovo je pozvala parlamentarne stranke da prisustvuju sjednici, ali se opozicioni zastupnici nisu pojavili. Haxhiu je potom zakazala novu sjednicu za 23 sata, svega sat vremena prije isteka ustavnog roka za izbor predsjednika.

Vladajuća stranka ranije je predložila dvije predsjedničke kandidatkinje i to Feride Rushiti i Hatixhe Hoxhu. Rushiti je u prvom krugu glasanja dobila 63 glasa, dok Hoxha nije dobila nijedan.

Opozicija je zatražila povlačenje kandidature Feride Rushiti, optužujući vlast za političke manevre, te kritikovala održavanje sjednice bez prisustva 80 zastupnika, ocijenivši to kršenjem ustava.

Ako se ne postigne dogovor i ne bude izabran novi predsjednik Kosova, očekuje se raspuštanje Skupštine, a to će voditi do novih izbora u roku od 45 dana.