Obama: Netanyahu i na mene vršio pritisak za rat s Iranom, SAD rizikuje katastrofalnu globalnu štetu Bivši američki predsjednik je kazao za časopis New Yorker da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu "dobio ono što je želio"

Bivši američki predsjednik Barack Obama upozorio je da bi američka politika mogla izazvati "katastrofalnu globalnu štetu", otkrivajući da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu vršio pritisak i na njega i na Donalda Trumpa za vojni sukob s Iranom, ali da je takav pristup odbio, javlja Anadolu.

Obama je upozorio da Amerika riskira da izazove katastrofalnu globalnu štetu ako njeni lideri napuste osnovne ljudske vrijednosti, indirektno reagujući na prijetnju predsjednika Donalda Trumpa da će Iran biti uništen ako se ne preda, prema intervjuu u ponedjeljak.

"Vjerujem da američko vodstvo, koje predstavlja američki predsjednik, mora odražavati osnovno poštovanje prema ljudskom dostojanstvu i pristojnosti, ne samo unutar naših granica već i izvan njih", rekao je Obama u intervjuu za časopis "New Yorker" pod naslovom "Barack Obama razmatra svoju ulogu u Trumpovom dobu".

Dovodeći u sumnju da li se rat protiv Irana isplatio, Obama je rekao da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu snažno pritiskao i njega i Trumpa za vojni sukob, ali da je on to odbio.

"Mislim da je moja prognoza bila tačna", rekao je, dovodeći u pitanje da li je ishod zaista koristio Izraelu ili Sjedinjenim Američkim Državama.

Netanjahu je "dobio ono što je želio. Da li je to u konačnici najbolje za izraelski narod, to bih doveo u pitanje. Da li mislim da je to dobro za Sjedinjene Američke Države i Ameriku, to bih doveo u pitanje. Mislim da postoji mnogo dokaza o mojim razlikama s gospodinom Netanyahuom", dodao je.

O Trumpovoj prijetnji Iranu, rekavši da će "cijela civilizacija večeras umrijeti i da se nikada više neće vratiti", Obama, bez direktnog imenovanja američkog predsjednika, rekao je da je takav jezik suprotan onome za što bi se američko vodstvo trebalo zalagati.

"Ako ne damo glas tim temeljnim vrijednostima - da postoje nevini ljudi u zemljama sa strašnim vladama i da moramo brinuti o tim ljudima, da možemo griješiti ako se ne čuvamo oholosti i čistog vlastitog interesa... Ako nemamo te stvari, svijet se može raspasti na vrlo loše načine", rekao je.

Ukazujući na Trumpovu širu štetu američkim odnosima sa saveznicima, Obama je upozorio da bi njihova obnova bila ogroman izazov.

"Mislim da će popravak štete koja je nanesena međunarodnom poretku biti čak i teži od nekih domaćih popravki", rekao je, opisujući sistem međunarodne saradnje nakon Drugog svjetskog rata kao "jedan od boljih trenutaka Amerike“.