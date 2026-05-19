Novi mađarski premijer želi ojačati veze s Poljskom i proširiti format Višegradske grupe

Novi mađarski premijer Peter Magyar izjavio je u utorak da želi unaprijediti odnose s Poljskom i proširiti format regionalne saradnje Višegradske grupe.

Govoreći u poljskom gradu Krakowu tokom dvodnevne posjete, Magyar je rekao da bi Višegradska grupa, koju čine članice EU Poljska, Mađarska, Slovačka i Češka, mogla biti proširena na Austriju i druge zemlje, prenio je poljski emiter TVP World.

Mađarski premijer rekao je da želi obnovljenu Višegradsku grupu sa snažnom poljsko-mađarskom osovinom.

Posjeta predstavlja njegovo prvo zvanično putovanje u inostranstvo otkako je inaugurisan 9. maja, a za srijedu su planirani sastanci s predsjednikom Karolom Nawrockim i premijerom Donaldom Tuskom.

Magyarova stranka Tisza pobijedila je dugogodišnjeg premijera Viktora Orbana na parlamentarnim izborima 12. aprila, što je dovelo do političke tranzicije u članici EU.

Magyar je vodio kampanju na izrazito proevropskoj platformi, obećavajući veću saradnju sa zemljama saveznicama u Evropskoj uniji.