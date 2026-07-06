Trumpova administracija čini sve što može da administrativno oslabi NATO, a NATO mora pronaći način da to brzo kompenzira na neki način, rekao je Thomas Wiegold za Anadolu

Njemački vojni analitičar upozorio na produbljivanje jaza između SAD-a i Evrope unutar NATO-a Trumpova administracija čini sve što može da administrativno oslabi NATO, a NATO mora pronaći način da to brzo kompenzira na neki način, rekao je Thomas Wiegold za Anadolu

Njemačka na samitu u Ankari želi postaviti temelje za NATO s većom evropskom ulogom

Njemački visoki vojni analitičar u ponedjeljak je upozorio na rastuće političko i vojno otuđenje unutar NATO-a uoči ovosedmičnog samita saveza u turskoj prijestolnici Ankari, javlja Anadolu.

"Nije jasno da li je NATO na ivici kolapsa ili ne, jer niko trenutno ne zna kako će se SAD ponašati u budućnosti. Ovo nije o formalnom povlačenju SAD-a iz NATO-a, ali Trumpova administracija (američki predsjednik Donald) čini sve što može da administrativno oslabi NATO, a NATO mora pronaći način da to brzo kompenzira na neki način", rekao je Thomas Wiegold za Anadolu.

"Ako pitate vojne zvaničnike, svi oni tvrde da stvari idu odlično na vojnom nivou, ali očito ne i na političkom. Međutim, najnoviji incident - naime, zamjena komandanta američke vojske u Evropi 2. jula - pokazuje da saradnja više ne teče tako glatko čak ni na vojnom nivou", dodao je.

- Prioriteti Evrope za samit u Ankari -

Wiegold je rekao da će glavni fokus samita NATO-a u Ankari biti pitanje kako se evropska odbrana može organizovati uprkos "smanjenju napora SAD-a i kako ili šta Evropljani mogu učiniti da SAD ostanu još neko vrijeme."

Evropski stub NATO-a "može se ojačati tako što će Evropljani učiniti sve što je u njihovoj moći da sami izgrade i zamijene kapacitete za koje se očekuje da će ih SAD postepeno ukinuti."



"To se neće dogoditi vrlo brzo u nekim oblastima i, kako njemački ministar odbrane uvijek kaže, zavisit će od postojanja koordiniranog plana", rekao je.

"Drugim riječima, SAD mora precizirati šta namjeravaju smanjiti i kada, a Evropljani moraju precizirati kako namjeravaju sami uspostaviti te kapacitete i kada, kako bi se to dvoje moglo koordinirati", dodao je analitičar.

- Njemačka spremna da preuzme veću odgovornost -

Usred stalne neizvjesnosti oko detalja povlačenja američkih trupa u Evropi, Berlin kaže da je spreman preuzeti veću odgovornost unutar NATO-a, obećavajući nagli porast vojnih troškova i razvoj novih vojnih kapaciteta.

Njemački zvaničnici kažu da će na samitu u Ankari kancelar Friedrich Merz i drugi evropski lideri ponovo potvrditi svoju posvećenost jačem, evropskim NATO-u, kao i nove ciljeve odbrambene potrošnje saveza.

Prema riječima visokopozicioniranog zvaničnika njemačkog kancelara koji je u ponedjeljak govorio pod uslovom anonimnosti, "samo evropski saveznici su u proteklih 12 mjeseci povećali svoje odbrambene troškove za više od 100 milijardi eura."

"Od tada je Njemačka povećala svoje odbrambene troškove za oko 25 milijardi eura, čime je ukupan iznos dostigao 124 milijarde eura. Od 2022. godine to predstavlja udvostručavanje odbrambenih troškova", dodao je zvaničnik.

Izvor iz njemačke vlade rekao je novinarima da Evropljani teže "preuzimanju veće odgovornosti" unutar zapadnog vojnog saveza.

"Prije svega, kancelar se nada, ali i radi na tome da iz Ankare bude poslana jasna poruka o većoj evropskoj ulozi u NATO-u, kako bi Alijansa ostala snažan transatlantski savez."

Samit u Ankari ovog utorka i srijede okuplja šefove država i vlada iz zemalja članica NATO-a. To će biti 36. samit saveza i drugi koji će Turska organizovati, nakon samita u Istanbulu 2004. godine.