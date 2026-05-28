Sud presudio da nazivanje Merza “Lackaffeom“ (umišljenim kicošem) nije politička kritika već kleveta

Njemački sud kaznio muškarca zbog vrijeđanja kancelara Merza na društvenim mrežama Sud presudio da nazivanje Merza “Lackaffeom“ (umišljenim kicošem) nije politička kritika već kleveta

Njemački sud kaznio je muškarca novčanom kaznom zbog vrijeđanja kancelara Friedricha Merza na društvenim mrežama, presudivši da je komentar prešao granicu dozvoljene političke kritike i predstavljao klevetu.

Sud u Heilbronnu utvrdio je da nazivanje Merza “Lackaffeom“ – njemačkom uvredom koja doslovno znači “lakirani majmun“, a približno odgovara izrazu “umišljeni kicoš“ – ne predstavlja legitimno političko izražavanje.

Sud je izrekao novčanu kaznu, ali vlasti nisu objavile njen iznos, pozivajući se na pravila o privatnosti koja sprječavaju otkrivanje podataka o prihodima optuženog.

Prema navodima njemačke novinske agencije dpa, kazneni nalog još nije pravosnažan. Muškarac je uložio prigovor.

U odvojenom slučaju, tužioci u Heilbronnu obustavili su istragu protiv penzionera koji je Merza u komentaru na Facebooku uporedio s Pinokiom, koristeći emotikon dugog nosa kako bi kancelara optužio za kršenje obećanja.

Tužilaštvo je zaključilo da komentar predstavlja dozvoljenu kritiku nosilaca vlasti i da je zaštićen slobodom izražavanja, rekao je portparol tužilaštva u Heilbronnu.