Njemački sud kaznio muškarca zbog vrijeđanja kancelara Merza na društvenim mrežama

Ayhan Şimşek
28 Maj 2026•Ažuriranje: 28 Maj 2026
Njemački sud kaznio je muškarca novčanom kaznom zbog vrijeđanja kancelara Friedricha Merza na društvenim mrežama, presudivši da je komentar prešao granicu dozvoljene političke kritike i predstavljao klevetu.
Sud u Heilbronnu utvrdio je da nazivanje Merza “Lackaffeom“ – njemačkom uvredom koja doslovno znači “lakirani majmun“, a približno odgovara izrazu “umišljeni kicoš“ – ne predstavlja legitimno političko izražavanje.
Sud je izrekao novčanu kaznu, ali vlasti nisu objavile njen iznos, pozivajući se na pravila o privatnosti koja sprječavaju otkrivanje podataka o prihodima optuženog.
Prema navodima njemačke novinske agencije dpa, kazneni nalog još nije pravosnažan. Muškarac je uložio prigovor.
U odvojenom slučaju, tužioci u Heilbronnu obustavili su istragu protiv penzionera koji je Merza u komentaru na Facebooku uporedio s Pinokiom, koristeći emotikon dugog nosa kako bi kancelara optužio za kršenje obećanja.
Tužilaštvo je zaključilo da komentar predstavlja dozvoljenu kritiku nosilaca vlasti i da je zaštićen slobodom izražavanja, rekao je portparol tužilaštva u Heilbronnu.