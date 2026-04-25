Ministrica građevinarstva Verena Hubertz, ministrica porodice Karin Prien, između ostalih, među žrtvama su špijunskog napada, usmjerenog na političare, novinare i vojno osoblje, navodi se u izvještaju

Njemački ministri meta špijunaže: Napadi preko Signala ciljali vrh vlasti Ministrica građevinarstva Verena Hubertz, ministrica porodice Karin Prien, između ostalih, među žrtvama su špijunskog napada, usmjerenog na političare, novinare i vojno osoblje, navodi se u izvještaju

BERLIN (AA) -

Prema istraživanju časopisa "Der Spiege"l, ministrica građevinarstva Verena Hubertz i ministrica porodice Karin Prien su među žrtvama su špijunskog napada, usmjerenog na političare, novinare i vojno osoblje u Njemačkoj, između ostalih.

Ministar unutrašnjih poslova Alexander Dobrindt, koji je odgovoran za sigurnosna pitanja, navodno nije među onima čijim su chatovima i podacima napadači mogli pristupiti.

- Javna upozorenja od februara -

Njemačka obavještajna agencija, Savezni ured za zaštitu ustava (BfV), kao i Savezni ured za sigurnost informacija (BSI), prvi put su u februaru izdali javno upozorenje o cyber napadu putem Signala. Kasnije su objavili još jedno sigurnosno upozorenje sa specifičnim uputama.

Kampanja je, prema saopštenju, "vjerovatno uključivala cyber aktera kojeg sponzoriše država".

Sigurnosne vlasti su se obratile i brojnim političarima kako bi ih upozorile ili im pomogle da utvrde da li su napadači uspješno dobili pristup njihovim računima.

Savezno tužilaštvo, koje istražuje phishing napade, još nije komentarisalo mogućeg organizatora.

U petak su njemački tužioci pokrenuli istragu koja istražuje phishing napade usmjerene na zakonodavce u aplikaciji za razmjenu poruka Signal.

- Korisnici otvaraju vrata špijunima -

Suština phishing kampanje nije sigurnosna ranjivost u Signal messengeru, koji stručnjaci zapravo smatraju prilično sigurnim komunikacijskim kanalom. Umjesto toga, napadači iskorištavaju ljudsku grešku.

Da bi dobili pristup adresarima i podacima određenih korisnika, napadači prvo šalju poruku u kojoj od korisnika traže da unese PIN ili klikne na linkove ili QR kod. Pošiljalac se, na primjer, pojavljuje kao "Signal Support".

Ovaj pristup zatim omogućava napadačima ne samo da čitaju postojeće razgovore vođene putem messengera, već i da se kreću u internim grupama za razgovor pod lažnim identitetom.