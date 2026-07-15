Njemački kancelar isključuje svaku saradnju s AfD-om, rekavši da će učiniti sve što je u njegovoj moći da spriječi stranku da preuzme vlast u bilo kojoj saveznoj državi

Njemački kancelar uoči izbora poručio: AfD neće u vlast dok sam ja na čelu vlade Njemački kancelar isključuje svaku saradnju s AfD-om, rekavši da će učiniti sve što je u njegovoj moći da spriječi stranku da preuzme vlast u bilo kojoj saveznoj državi

Njemački kancelar Friedrich Merz isključio je svaku saradnju s krajnje desničarskom strankom Alternativa za Njemačku (AfD), obećavajući da će učiniti sve što je u njegovoj moći da je spriječi da uđe u vladu u bilo kojoj saveznoj državi, javlja Anadolu.

"Ako bi desničarska radikalna stranka ušla u vladu u Njemačkoj, to bi imalo potpuno drugačije značenje", rekao je Merz na konferenciji za novinare u Berlinu u srijedu.



"U Njemačkoj ću učiniti sve što je u mojoj moći da to spriječim", rekao je.

Konzervativni lider odbacio je tvrdnje da bi AfD mogao ublažiti svoje stavove ili izgubiti podršku ako se pridruži koalicionoj vladi - kao što se nedavno dogodilo u Holandiji - i naglasio da njemačka historija čini takva poređenja nevažećim.

"Ne izvlačim nikakve pouke iz toga za Njemačku - jer je situacija u Njemačkoj drugačija", rekao je Merz.



"To je također povezano s našom vlastitom historijom. I zato mi to ne služi ni kao mjerilo, ni kao primjer, ni kao studija slučaja", dodao je.

Njegova izjava uslijedila je uoči regionalnih izbora u septembru u tri savezne države gdje AfD ima jake rezultate u anketama.



Stranka vodi sa 41 posto u Saksoniji-Anhaltu i 36 posto u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji, što izaziva zabrinutost da bi se mogla pojaviti kao najveća snaga.

Kancelar Merz rekao je da je optimističan da će njegovi Kršćanski demokrati (CDU) postići snažan rezultat na predstojećim regionalnim izborima i biti u poziciji da formiraju koalicijske vlade s drugim demokratskim strankama u ovim saveznim državama.

"Izborne kampanje tek počinju", rekao je Merz.



"I dalje sam uvjeren da ćemo uspjeti spriječiti AfD da osigura parlamentarnu većinu u bilo kojoj od tri države - posebno u Saksoniji - Anhaltu i Meklenburgu - Zapadnoj Pomeraniji", dodao je.



"Održat ću ovaj optimizam sve do 18 sati u izbornoj noći."

Merz je pozvao birače frustrirane trenutnom vladom da se ne pokolebaju porukama AfD-a na društvenim mrežama, već da ispitaju reformske napore koalicije, za koje je rekao da počinju davati rezultate u ekonomskom oporavku i socijalnoj dobrobiti.

"Pažljivo pogledajte. Nemojte se oslanjati isključivo na aktivnosti na društvenim mrežama za informacije. Umjesto toga, pogledajte šta vlada pokušava pokrenuti", rekao je.



"Težimo, koliko znamo i savjestimo, da stabilizujemo našu zemlju i pokrenemo je naprijed. Ne želimo društveno-političke sukobe, radije tražimo najviši mogući nivo društvenog konsenzusa."