Njemački kancelar: SAD jeste i ostat će najvažniji partner Berlina u NATO-u

Dijelimo zajednički cilj: Iranu se ne smije dozvoliti da nabavi nuklearno oružje, kazao je njemački kancelar usred tenzija sa SAD-om oko povlačenja trupa

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u nedjelju navečer da "Sjedinjene Američke Države jesu i ostat će najvažniji partner Njemačke" u NATO-u, javlja Anadolu.

"Dijelimo zajednički cilj: Iranu se ne smije dozvoliti da nabavi nuklearno oružje", rekao je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Merzove izjave dolaze usred tenzija između Washingtona i Berlina nakon što je nedavno kritikovao SAD zbog nedostatka "strategije izlaska" u iranskom ratu, rekavši da su Amerikanci "ponizili" iranski režim tokom pregovora.

Merz je u nedjelju rekao da Sjedinjene Američke Države za sada neće postaviti krstareće rakete Tomahawk u Njemačkoj, naglašavajući da odluka nije povezana s njegovom kritikom predsjednika Donalda Trumpa.

"Amerikanci trenutno nemaju dovoljno za sebe. Objektivno govoreći, praktično ne postoji mogućnost da SAD isporuče sisteme naoružanja ove vrste", rekao je Merz u intervjuu za javni servis ARD.

U subotu je Trump rekao da SAD planira smanjiti prisustvo svojih trupa u Njemačkoj, nakon ranije odluke o smanjenju broja snaga u zemlji.

"Smanjit ćemo znatno i smanjujemo mnogo više od 5.000", rekao je novinarima na Floridi kada su ga pitali o tom potezu.