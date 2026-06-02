Njemački kancelar odbacuje koaliciju s krajnje desničarskom strankom AfD Merz naziva AfD prijetnjom njemačkoj poslijeratnoj demokratiji, kaže da su jedini održivi vladajući partner socijaldemokrati lijevog centra

Njemački kancelar Friedrich Merz u utorak je odbacio bilo kakvu koaliciju s krajnje desnom Alternativom za Njemačku (AfD), izjavivši da su jedini održivi vladajući partner njegovih konzervativaca socijaldemokrati lijevog centra.

"Moj odgovor je ne. Neću to učiniti", rekao je Merz tokom panel diskusije na Istočnonjemačkom ekonomskom forumu u Brandenburgu. Rekao je da su se više puta pojavljivali pozivi njegovim konzervativcima da rade s AfD-om, ali on smatra da je stranka prijetnja njemačkoj poslijeratnoj demokratskoj tradiciji.

"Nekoliko ljudi mi kaže: 'Zašto to jednostavno ne uradite zajedno sa AfD-om?", rekao je Merz. "Na kraju krajeva, oni dijele vaše stavove, kažu mi. Oni se slažu s vama po mnogim pitanjima i zajedno biste imali većinu u parlamentu."

Merz je opisao AfD kao prijetnju njemačkoj poslijeratnoj demokratskoj tradiciji i rekao da neće raditi sa strankom.

Pozivajući se na modernu njemačku historiju, Merz je rekao da vjeruje da bi AfD mogao vratiti zemlju ka nacionalističkoj eri i preokrenuti demokratski kurs koji je postavio Konrad Adenauer - prvi kancelar Zapadne Njemačke nakon Drugog svjetskog rata.

„Pod Adenauerom smo u Njemačkoj konačno ostavili eru nacionalizma iza nas“, rekao je Merz. “I neću voditi Saveznu Republiku Njemačku – niti svoju partiju – unazad, iza Adenauerove ere.”

Primjedbe su izazvale postojan, zahvalan aplauz publike, a mnogi prisutni su klimali glavom u znak slaganja dok je govorio.

Merz je također odbio spekulacije da bi mogao tražiti novog koalicionog partnera usred tenzija sa socijaldemokratima zbog niza političkih sporova. "Ne tražim drugog partnera. I nemam drugog partnera", rekao je Merz.