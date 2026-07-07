Turska ministrica porodice i socijalnih usluga Mahinur Ozdemir Goktas i drugi zvaničnici dočekali Friedricha Merza

Njemački kancelar Merz doputovao u Ankaru na samit NATO-a Turska ministrica porodice i socijalnih usluga Mahinur Ozdemir Goktas i drugi zvaničnici dočekali Friedricha Merza

Njemački kancelar Friedrich Merz doputovao je u utorak u glavni grad Turske Ankaru kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a.

Njegov avion sletio je na aerodrom u Ankari.

Turska ministrica porodice i socijalnih usluga Mahinur Ozdemir Goktas i drugi zvaničnici dočekali su Merza.

Samit u Ankari okuplja lidere 32 zemlje članice Saveza, kao i ključne partnere, kako bi razgovarali o odbrambenim kapacitetima Evrope, ciljevima NATO-a u pogledu izdvajanja za odbranu, modernizaciji vojski i nastavku podrške Ukrajini.

Sastanak u Ankari drugi je samit NATO-a čiji je domaćin Turska, nakon samita održanog u Istanbulu 2004. godine. Skup također pruža platformu za bilateralne sastanke između Turske i savezničkih zemalja o političkoj, sigurnosnoj i ekonomskoj saradnji.