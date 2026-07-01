Prema ambicioznom planu, njemačka vojska (Bundeswehr) trebala bi narasti na 460.000 pripadnika do 2035. godine, uključujući 200.000 rezervista

Njemačka vlada odobrila zakon o jačanju vojnih rezervi Prema ambicioznom planu, njemačka vojska (Bundeswehr) trebala bi narasti na 460.000 pripadnika do 2035. godine, uključujući 200.000 rezervista

Njemačka koalicijska vlada, predvođena desno-centrističkim snagama, usvojila je u srijedu zakon čiji je cilj značajno jačanje vojnih rezervi.

"S obzirom na promijenjenu sigurnosnu situaciju, treba uspostaviti okvirne uslove za izgradnju snažne i pouzdane rezerve. Iz tog razloga, savezna vlada je usvojila nacrt zakona o jačanju rezervi", saopštila je vlada na svojoj web stranici.

"Promjenjivi pejzaž prijetnji u Evropi i rezultirajući zahtjevi sigurnosne politike za naše odbrambene i odvraćajuće sposobnosti zahtijevaju značajno proširenje Bundeswehra - i u pogledu kvaliteta i kvantiteta", dodaje se.

Zakon o jačanju rezervnog sastava ima za cilj povećanje broja rezervista na 200.000 do 2035. godine. Kao dio tog cilja, njemačka vojska (Bundeswehr) trebala bi narasti na 460.000 pripadnika do 2035. godine.

Trenutno je samo oko 60.000 vojnika trajno raspoređeno u rezervu. Novi zakon proširuje pravo na sve bivše vojnike koji nisu nečasno otpušteni.

Ministar odbrane Boris Pistorius rekao je: "Moderna demokratija mora biti sposobna braniti svoju slobodu. Da bismo to učinili, potrebne su nam rezervne snage koje se mogu brzo rasporediti, dobro obučene i blisko povezane s aktivnim vojnicima."