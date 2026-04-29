Njemačka uhapsila osumnjičenog za špijuniranje za Rusiju Tužioci kažu da je osumnjičeni podijelio detalje o pomoći Ukrajini, slao fotografije lokacija u Berlinu i vojnih konvoja ruskoj obavještajnoj službi

Njemačke vlasti uhapsile su kazahstanskog državljanina zbog sumnje da je provodio špijunske aktivnosti za rusku obavještajnu službu, saopćili su tužioci u srijedu, javlja Anadolu.

Savezno tužilaštvo identifikovalo je osumnjičenog kao Sergeja K. i saopćilo da je uhapšen 28. aprila nakon istrage o višemjesečnim kontaktima s ruskom obavještajnom službom.

Prema nalogu, Sergej K. je proslijedio brojne informacije rukovaocu, uključujući detalje o njemačkoj vojnoj pomoći Ukrajini i o oružanoj i odbrambenoj industriji te zemlje, posebno kompanijama koje razvijaju dronove i robotske tehnologije.

Tužioci su rekli da je osumnjičeni više puta prosljeđivao fotografije javnih zgrada u Berlinu, kao i slike vojnih konvoja koji putuju autoputevima, uključujući konvoj povezan sa snagama jedne od NATO zemalja.

Osim toga, vlasti su saopćile da je osumnjičeni pružio informacije o potencijalnim metama sabotaže u Njemačkoj i ponudio regrutovanje dodatnih ljudi za sabotaže i špijunske aktivnosti.

Njemačke vlasti su posljednjih mjeseci pojačale napore protiv osumnjičenih doušnika i drugih osoba za koje se vjeruje da ih je regrutovala ruska obavještajna služba, navodeći rastuću zabrinutost zbog špijunaže i mogućih sabotaža povezanih s ruskim ratom protiv Ukrajine.