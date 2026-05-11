Njemačka se protivi ruskom prijedlogu da se bivši kancelar Schroeder imenuje za posrednika u pregovorima o Ukrajini Schroeder "bliski prijatelj" ruskog predsjednika Putina, vjerovatno neće biti viđen kao nepristrasan posrednik, kazao je njemački ministar

Njemački ministar za Evropsku uniju u ponedjeljak se usprotivio ruskom prijedlogu da se bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder imenuje za posrednika u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, javlja Anadolu.

Ministar Gunther Krichbaum rekao je novinarima u Briselu da je Schroeder dugo bio blizak prijatelj ruskog predsjednika Vladimira Putina i da vjerovatno neće biti viđen kao nepristrasan posrednik.

"Posrednika moraju prihvatiti obje strane, a čini se da to nedostaje", rekao je Krichbaum uoči sastanka ministara vanjskih poslova EU u Briselu.



"Bivši kancelar Schroeder u prošlosti nije učinio stvari koje bi ga danas pozicionirale kao neutralnog posrednika, kao poštenog posrednika."

Krichbaum je tvrdio da, iako se bliska prijateljstva mogu smatrati legitimnim, ona bi apsolutno otežala da se percipira kao nepristrasan posrednik.

"Ovo se svakako odnosi i na nas, sa strane njemačke vlade, ali najvažnije je da posrednik bude prihvatljiv objema stranama", dodao je.

U subotu je Putin rekao da bi Schroeder bio njegov preferirani posrednik za razgovore usmjerene na okončanje rata. Schroeder je bio njemački kancelar od 1998. do 2005. godine. Suočava se s dugogodišnjim kritikama u zemlji zbog bliskog prijateljstva s Putinom.