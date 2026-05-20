Njemačka osudila planove Izraela za protjerivanje Palestinaca sa Zapadne obale

Njemačka je u srijedu kritikovala izraelskog ministra finansija Bezalela Smotricha zbog izjava da će se zalagati za iseljenje zajednice Khan al-Ahmar na Zapadnoj obali, nakon izvještaja o zahtjevu za nalog za hapšenje od strane Međunarodnog krivičnog suda (MKS/ICC), prenosi Anadolu.

„Mi smo, naravno, primili na znanje ove izjave s najvećom zabrinutošću i oštro ih odbacujemo. O ovom pitanju smo se oglašavali u više navrata i u prošlosti. Protjerivanja ne smije biti. Pozivamo izraelsku vladu da odustane od ovih planova“, rekao je novinarima u Berlinu portparol Ministarstva vanjskih poslova Josef Hinterseher.

On je naglasio da je stav njemačke vlade „jasan i nepromijenjen“, dodajući: „Jednostrane mjere – kao dio šireg intenziviranja politike naseljavanja, u koju je utkana cjelokupna situacija na Zapadnoj obali – krše međunarodno pravo, predstavljaju rizik od dalje nestabilnosti u regiji i na samoj Zapadnoj obali, te značajno stoje na putu rješenju s dvije države.“

Britanski medij Middle East Eye izvijestio je u ponedjeljak da je MKS-u podnesen zahtjev kojim se traže tajni nalozi za hapšenje Smotricha i izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira pod optužbama za činjenje ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti nad Palestincima na okupiranoj Zapadnoj obali.

Bezalel Smotrich je zahtjev za nalog za hapšenje protiv njega opisao kao „objavu rata“ i pokušaj „da nam se nametne politika sigurnosnog samoubistva putem sankcija i naloga za hapšenje“.