Izrael na šestom mjestu među odredištima, više od 60 posto izvoza povezano s velikim projektom pomorske odbrane

Njemačka odobrila izvoz oružja vrijedan 13,9 milijardi eura u prvoj polovini godine, Ukrajina najveći korisnik Izrael na šestom mjestu među odredištima, više od 60 posto izvoza povezano s velikim projektom pomorske odbrane

Njemačka je u prvih šest mjeseci 2026. godine odobrila izvozne dozvole za oružje i vojnu opremu u vrijednosti od oko 13,9 milijardi eura (15,9 milijardi dolara), a najveći korisnik bila je Ukrajina, prema privremenim podacima objavljenim u srijedu.

Vlada je od januara do juna odobrila izvoz u ukupnoj vrijednosti od približno 13,87 milijardi eura (15,83 milijarde dolara). Od toga se oko 9,6 milijardi eura (10,96 milijardi dolara) odnosilo na ratno oružje, a 4,3 milijarde eura (4,91 milijardu dolara) na drugu vojnu opremu, saopćilo je Ministarstvo privrede.

Ukrajina je dobila odobrenja u vrijednosti od oko 2,5 milijardi eura (2,85 milijardi dolara), čime je postala najveće ukupno odredište i najveći korisnik izvan Evropske unije. Njemačka vlada navela je da su dozvole namijenjene podršci ukrajinskoj “samoodbrani protiv ruskog ilegalnog agresorskog rata“.

Izrael je zauzeo šesto mjesto među najvećim odredištima, s odobrenim izvozom vrijednim oko 799 miliona eura (912 miliona dolara). Više od 60 posto tog iznosa odnosilo se na veliki projekt pomorske odbrane, navelo je Ministarstvo.

Gotovo 20 posto iznosa proizašlo je iz njemačko-izraelske industrijske saradnje u interesu njemačkih oružanih snaga, dok se ostatak odnosio na drugu vojnu opremu koja se ne klasificira kao ratno oružje, saopćilo je Ministarstvo.

Među ostalim vodećim korisnicima njemačkog izvoza oružja ove godine bili su Sjedinjene Američke Države, Nizozemska, Češka Republika, Litvanija, Latvija, Norveška, Estonija i Slovenija.