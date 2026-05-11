Njemačka namjerava proširiti zajednički razvoj visokotehnološkog oružja s Ukrajinom Fokus je na zajedničkom razvoju bespilotnih sistema, posebno u oblasti "dubokog udara", kazao je ministar odbrane

Njemačka je u ponedjeljak saopćila da namjerava proširiti saradnju s Ukrajinom u razvoju visokotehnološkog oružja, javlja Anadolu.

"Berlin je posvećen razvoju novih sistema naoružanja u saradnji s Ukrajinom", rekao je ministar odbrane Boris Pistorius Njemačkoj novinskoj agenciji (dpa) u Kijevu, gdje je stigao ranije ujutro.

"Jačanje ove saradnje kao dijela strateškog partnerstva glavni je cilj putovanja", dodao je.

Posjeta u ponedjeljak nije najavljena.

"Fokus je na zajedničkom razvoju najsavremenijih bespilotnih sistema na svim dometima, posebno u oblasti 'dubokog udara'", rekao je.

"Duboki udar" odnosi se na sposobnost uništavanja ključnih ciljeva duboko unutar teritorije neprijateljske zemlje. Evropski NATO partneri imaju praznine u oblasti oružja dugog dometa koje izvodi takve udare, kažu analitičari.

Pistorius je rekao da vjeruje da je neophodno da države članice NATO-a brzo djeluju.

Dodao je da njemačka vlada provodi planove za daljnja zajednička ulaganja s Ukrajinom.

"Pri tome koristimo iskustvo Ukrajinaca na bojnom polju. Također planiramo koristiti platformu 'Brave One' kako bismo podržali programere koji mogu demonstrirati obećavajuće inovacije", rekao je.

Tokom međuvladinih konsultacija sredinom aprila, njemačka vlada pristala je na strateško partnerstvo s Ukrajinom i obećala daljnju vojnu pomoć.

U budućnosti, ova saradnja bi se trebala proširiti daleko izvan njemačke vojne i finansijske pomoći, tako da obje strane mogu dugoročno imati koristi od nje.

Najavljeno je da će Njemačka finansirati ugovor između Ukrajine i američkog dobavljača odbrane Raytheona za isporuku nekoliko stotina raketa Patriot.

Postignut je sporazum s njemačkom kompanijom za proizvodnju oružja Diehl o isporuci dodatnih lansera za sisteme protivzračne odbrane IRIS-T.

Dogovorena je i proizvodnja dronova srednjeg i dugog dometa. Postoje planovi za osnivanje zajedničkog preduzeća s ciljem isporuke hiljada dronova.