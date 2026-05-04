Njemačka autoindustrija u padu: Povjerenje na najnižem nivou zbog kriza i tarifa Ifo indeks pokazuje naglo pogoršanje kako očekivanja slabe, a rizici u snabdijevanju se pojačavaju

Poslovno povjerenje u njemačkom automobilskom sektoru naglo je palo u maju, jer su napetosti na Bliskom istoku i obnovljene prijetnje američkih tarifa utjecale na izglede, prema podacima Ifo instituta, javlja Anadolu.

Ifo indeks poslovne klime za taj sektor pao je za 4,8 bodova na minus 23,8 u maju, u odnosu na minus 19 u aprilu, saopćio je minhenski institut za ekonomska istraživanja.

Dok su procjene firmi o trenutnim uslovima pokazale ograničeno poboljšanje, očekivanja za naredne mjesece znatno su se pogoršala. Indeks poslovnih očekivanja pao je na minus 30,7 sa minus 15,3 u aprilu.

Ifo je saopćio da su znakovi nestašice sirovina i poluproizvoda sve vidljiviji u cijelom sektoru.

Udio kompanija koje prijavljuju nestašice ključnih poluproizvoda porastao je na 9,3 posto u aprilu sa jedan posto u martu.

Helijum, koji se koristi u kritičnim primjenama kao što su proizvodnja čipova, zračni jastuci, obrada metala i testiranje curenja baterija, u središtu je zabrinutosti oko opskrbe.

Prema podacima Njemačke agencije za mineralne resurse, EU uvozi oko 40 posto helijuma iz Katara, dok su alternativne rute opskrbe i dalje ograničene u slučaju poremećaja.

Neizvjesnost povezana s krizom usmjerenom na Iran također opterećuje i korporativno i potrošačko raspoloženje.

Ifo je upozorio da bi rastuća nesigurnost i troškovi energije mogli dodatno smanjiti potražnju za novim vozilima.

Komentirajući podatke, Anita Wolfl, stručnjakinja u Ifo Centru za industrijsku organizaciju i nove tehnologije, rekla je da iranska kriza povećava pritisak na već opterećeni sektor koji se suočava sa slabom potražnjom i uskim grlima u opskrbi.

Rekla je da je helijum i dalje teško zamijeniti u ključnim industrijskim procesima, što svaki poremećaj čini značajnim rizikom za proizvođače i dobavljače.

Sektor je pod pritiskom SAD-a nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da će tarife na uvoz vozila iz EU biti povećane ove sedmice sa 15 na 25 posto.

Hildegard Muller, predsjednica Njemačkog udruženja automobilske industrije (VDA), izjavila je da će veće carine nametnuti značajne troškove evropskim proizvođačima automobila koji već posluju u teškom okruženju i da će u konačnici povećati cijene za američke potrošače.