Njemačka će rasporediti pomorske jedinice u Mediteran prije potencijalne misije u Hormuškom moreuzu Ministar odbrane Boris Pistorius kaže da postoje planovi za slanje minolovca i broda za komandno snabdijevanje u regiju

Njemački ministar odbrane Boris Pistorius u subotu je najavio raspoređivanje njemačkih pomorskih jedinica u Mediteran u pripremi za moguću misiju u Hormuškom moreuzu, javlja Anadolu.

Konkretno, bit će poslani minolovac i brod za komandno snabdijevanje. Cilj je biti spreman za brzo djelovanje u slučaju mandata parlamenta, rekao je Pistorius za novine "Rheinische Post".

Ministar nije precizirao tačno kada je planiran polazak brodova.

Pistorius je dodao da bi proširenje postojeće misije EU "Aspides", čiji je mandat do sada bio ograničen na suprotstavljanje prijetnjama u Crvenom moru, moglo biti korišteno kao pravni okvir.

To bi zahtijevalo prilagođavanje pravnog okvira, a također bi zahtijevalo učešće Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u misiji.

Njemačka mornarica bi tada doprinijela slobodnoj i sigurnoj plovidbi u moreuzu svojim kapacitetima za uklanjanje mina, prema ministrovim riječima.

Od početka rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana 28. februara, Teheran je zadržao kontrolu nad Hormuškim moreuzu, nakon čega je uslijedila američka pomorska blokada 13. aprila.