Govoreći za Anadolu nakon samita NATO-a u Ankari, Jetten je rekao da je skup pokazao ne samo jedinstvo saveznika već i način na koji se ulaže u jačanje odbrambenih kapaciteta

Nizozemski premijer: Jača Evropa moguća samo kroz snažan NATO Govoreći za Anadolu nakon samita NATO-a u Ankari, Jetten je rekao da je skup pokazao ne samo jedinstvo saveznika već i način na koji se ulaže u jačanje odbrambenih kapaciteta

Nizozemski premijer Rob Jetten izjavio je da njegova zemlja radi na izgradnji snažnije Evrope unutar snažnog NATO-a, naglasivši da je Alijansa ključna za sigurnost kontinenta.

Govoreći za Anadolu nakon samita NATO-a u Ankari, Jetten je rekao da je skup pokazao ne samo jedinstvo saveznika već i način na koji se ulaže u jačanje odbrambenih kapaciteta.

„U Ankari nismo samo pokazali jedinstvo, već i kako trošimo sredstva za jačanje odbrambene industrije i izgradnju snažnije Evrope unutar snažnog NATO-a“, kazao je.

On je zahvalio Turskoj na gostoprimstvu, ocijenivši samit uspješnim.

Jetten je podsjetio da su članice NATO-a prošle godine u Hagu preuzele „historijsku obavezu“ povećanja izdvajanja za odbranu, ističući da je Nizozemska u međuvremenu utrostručila svoje budžete.

„U zakon uvodimo izdvajanje od 3,5 posto, kako bi svaka buduća vlada bila obavezna da ga poštuje“, rekao je.

Dodao je da će dio sredstava biti usmjeren na inovacije radi suprotstavljanja hibridnim prijetnjama, dok će dodatna sredstva biti korištena za zaštitu kritične infrastrukture.

Jetten je naglasio da njegova zemlja razvija dugoročni program ulaganja u odbrambenu industriju i sarađuje sa saveznicima kako bi se osigurala efikasna potrošnja sredstava.

Govoreći o Turskoj, rekao je da je riječ o jednom od ključnih NATO saveznika.

„Turska ima snažnu vojsku koja pomaže u zaštiti Evrope i šire regije“, kazao je.

Istakao je potrebu jačanja industrijske saradnje između evropskih i turskih kompanija kako bi se povećali proizvodni kapaciteti.

„U suprotnom, trebat će previše vremena da se raspoloživa sredstva iskoriste na pravi način“, dodao je.

Jetten je ocijenio da Rusija predstavlja najveću sigurnosnu prijetnju Evropi te naglasio važnost kontinuirane podrške Ukrajini.

Također je upozorio da nestabilnost na Bliskom istoku predstavlja sigurnosni izazov za Evropu i Tursku, ističući značaj diplomatskih rješenja u tom regionu.