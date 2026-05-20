Nizozemska poziva izraelskog ambasadora zbog šokantnog postupanja prema aktivistima flotile za Gazu

Nizozemska će pozvati izraelskog ambasadora u toj zemlji zbog "šokantnog i neprihvatljivog" postupanja prema nedavno pritvorenim aktivistima humanitarne Globalne flotile Sumud, najavio je u srijedu nizozemski ministar vanjskih poslova.

"Slike koje je podijelio ekstremistički (izraelski ministar nacionalne sigurnosti) ministar (Itamar) Ben-Gvir o pritvorenim aktivistima flotile su šokantne i neprihvatljive“, napisao je Tom Berendsen na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Berendsen je rekao da je to pitanje već direktno pokrenuo s izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Saarom i da će pozvati ambasadora.

"Ovo postupanje prema pritvorenicima krši osnovno ljudsko dostojanstvo", dodao je.