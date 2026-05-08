Nijedan brod nije prošao kroz Hormuški moreuz u posljednjih 48 sati Nedostatak prolazaka dolazi u trenutku kada Iran i SAD međusobno razmjenjuju optužbe zbog napada na brodove i pomorske resurse u ključnom globalnom koridoru za tranzit energije

Drugi dan zaredom, nijedan veći komercijalni brod nije prošao kroz Hormuški moreuz, prema podacima o praćenju brodova koje je prikupila agencija Anadolu.

Pad broja brodova koji prolaze kroz moreuz uslijedio je nakon novih tenzija između SAD-a i Irana, koje su povećale sigurnosne rizike i dodatno poremetile jedan od najvažnijih svjetskih energetskih koridora.

Komercijalni promet tim plovnim putem naglo je opao posljednjih sedmica, a mnogi operateri preusmjeravaju brodove ili izbjegavaju Zaljev zbog napada na brodove, ometanja signala i neizvjesnosti oko uslova prolaza.

Posljednji prekid uslijedio je nakon izvještaja o navodnim sukobima između iranskih i američkih snaga u i oko Hormuškog moreuza.

Iranske pomorske snage kasno u četvrtak navodno su napale tri američka ratna broda u tjesnacu, dok je američka vojska navodno izvela zračne napade usmjerene na iransku luku Qeshm i Bandar Abbas.

Ebrahim Zolfaqari, glasnogovornik iranskog Centralnog štaba Khatam al-Anbiya, rekao je da je američka vojska prekršila primirje napadom na iranski tanker za naftu.

Zolfaqari je tvrdio da su američke snage ciljale još jedan brod koji je ušao u Hormuški moreuz kod obale Fujairaha u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) tvrdila je da je Iran izvršio "neizazvane" napade na američku pomorsku imovinu koja je prolazila kroz tjesnac i da su američke snage odgovorile u samoodbrani.

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da tri američka razarača koje je Iran navodno ciljao dok su se kretali kroz Hormuški moreuz prema Omanskom zaljevu nisu oštećena.

"Nije nanesena šteta trima razaračima, ali je nanesena velika šteta iranskim napadačima", rekao je.

Tri prazna tankera koji pripadaju Nacionalnoj iranskoj tankerskoj kompaniji prešla su liniju blokade američke mornarice u protekla dva dana nakon što su se vratili prema Iranu preko pakistanske ekskluzivne ekonomske zone, saopćila je u petak pomorska obavještajna firma TankerTrackers.

Tri broda imaju ukupni kapacitet prevoza sirove nafte od pet miliona barela, saopćila je firma.

TankerkTrackers je saopćio da su dva tankera potvrđena na satelitskim snimcima, dok se treći brod "Hasna" pojavio na Sistemu automatske identifikacije (AIS) kasno u četvrtak kod obale Shinasa u Omanu, oko 254 nautičke milje, ili 470 kilometara, zapadno od linije blokade.

Plovni put je već posljednjih dana bio svjedok rijetkih i rizičnih tranzita brodova povezanih sa Zapadom.

Francuski brod "CMA CGM Saigon" ponovo se pojavio u srijedu navečer kod obale Omana nakon što je nestao iz sistema za praćenje u Perzijskom zaljevu, što sugerira da je kontejnerski brod prešao tjesnac s isključenim AIS-om usred pojačanog ometanja signala u tom području.

U utorak je još jedan brod u francuskom vlasništvu, "CMA CGM San Antonio", napadnut tokom tranzita kroz moreuz, pri čemu su članovi posade povrijeđeni, a brod oštećen.

Posljednje zaustavljanje uslijedilo je i nakon prijavljenog napada na veliki kineski naftni tanker u blizini Hormuškog moreuza u ponedjeljak. Incident se navodno dogodio kod luke Al Jeer u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i izazvao je požar na palubi broda.

Iranska mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde saopćila je u srijedu da se brodovi pridržavaju novih tranzitnih propisa koje je Teheran postavio u Hormuškom moreuzu.

Mornarica IRGC-a ranije je pozvala brodove da koriste samo određene rute prilikom tranzita kroz tjesnac, upozoravajući da će se odstupanja smatrati nesigurnim i da bi mogla dovesti do "odlučne akcije".

Hormuški moreuz povezuje Perzijski zaljev sa Omanskim zaljevom i Arapskim morem i ključna je arterija za globalnu trgovinu naftom, ukapljenim prirodnim plinom i rafiniranim gorivima. Njegov poremećaj oživio je zabrinutost zbog globalne sigurnosti opskrbe i pružio podršku cijenama nafte.