Zaustavljanje je uslijedilo nakon prijavljenih napada na kineske tankere, francuske brodove i novih iranskih tranzitnih pravila za strateški plovni put

Nijedan brod nije prošao kroz Hormuški moreuz u posljednja 24 sata Zaustavljanje je uslijedilo nakon prijavljenih napada na kineske tankere, francuske brodove i novih iranskih tranzitnih pravila za strateški plovni put

Nijedan veći komercijalni brod nije prošao kroz Hormuški moreuz u posljednja 24 sata, usred rastućih sigurnosnih rizika i strože iranske kontrole nad jednom od najkritičnijih pomorskih prometnih tačaka na svijetu, prema podacima o praćenju brodova koje je prikupila Anadolu.

Zaustavljanje kretanja brodova kroz moreuz označava daljnju eskalaciju poremećaja u globalnom brodarstvu od početka američko-izraelskog rata s Iranom 28. februara.

Komercijalni promet kroz plovni put naglo je opao posljednjih sedmica, a mnogi operateri preusmjeravaju brodove ili izbjegavaju Zaljev zbog sigurnosnih problema, ometanja signala i neizvjesnosti oko uvjeta prolaza.

Najnovije zaustavljanje dogodilo se nakon što je pekinška novinska kuća Caixin objavila da je u ponedjeljak u Hormuškom moreuzu napadnut veliki kineski naftni tanker, što je prvi takav incident u koji je uključen kineski brod od početka rata.

Incident se navodno dogodio kod luke Al Jeer u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i izazvao je požar na palubi broda.

Glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian rekao je da će Peking nastaviti raditi na deeskalaciji u Hormuškom moreuzu i uložiti maksimalne napore kako bi zaštitio sigurnost kineskih brodova i posade.

"Nadamo se da će relevantne strane djelovati razborito, izbjeći daljnju eskalaciju, riješiti sporove dijalogom i uskoro vratiti mir i spokoj u moreuz", rekao je Lin u srijedu.

Plovni put je također svjedočio rijetkim i rizičnim tranzitima plovila povezanih sa Zapadom.

Francuski "CMA CGM Saigon" ponovo se pojavio kod obale Omana kasno u srijedu nakon što je nestao iz sistema za praćenje u Perzijskom zaljevu, što sugerira da je kontejnerski brod prošao moreuz s isključenim automatskim sistemom identifikacije usred pojačanog ometanja signala u tom području.

Brod je posljednji put viđen u utorak kod Ras Al Khaimaha u UAE-u prije nego što se ponovo pojavio u Arapskom moru, signalizirajući Colombo, Šri Lanka, kao svoje odredište.

Prolazak broda „CMA CGM Saigon” čini ga jednim od rijetkih plovila povezanih sa Zapadnom Evropom koja su bez oštećenja prošla kroz Hormuški moreuz od početka rata.

U utorak je "CMA CGM San Antonio", još jedno plovilo u vlasništvu francuske brodarske kompanije, napadnuto tokom tranzita kroz moreuz, pri čemu su članovi posade povrijeđeni, a brod oštećen.

Iranska mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde saopćila je u srijedu da se brodovi pridržavaju novih tranzitnih propisa koje je Teheran postavio u Hormuškom moreuzu.

Mornarica IRGC-a saopćila je da saradnja plovila doprinosi regionalnoj pomorskoj sigurnosti i da će "siguran i stabilan prolaz" biti osiguran prema novim protokolima.

U utorak je mornarica IRGC-a pozvala plovila da koriste samo određene rute prilikom tranzita kroz moreuz, upozoravajući da će se odstupanja smatrati nesigurnim i da bi mogla dovesti do "odlučne akcije".

"Svi brodovi koji namjeravaju proći kroz moreuz moraju koristiti koridor koji je prethodno najavio Iran, a svako odstupanje suočit će se s oštrim mjerama", navodi se, opisujući određenu rutu kao "jedini siguran prolaz" kroz strateški plovni put.

Hormuški moreuz je ključna arterija za globalnu trgovinu energijom, koja povezuje Perzijski zaljev s Omanskim zaljevom i Arapskim morem. Njegov poremećaj izazvao je zabrinutost zbog tokova nafte, tečnog prirodnog plina (LNG) i rafiniranih goriva u vrijeme kada su tržišta energije već napeta zbog sukoba.