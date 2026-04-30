Zastupnik u Narodnoj skupštini RS i lider stranke Za pravdu i red – lista Nebojše Vukanovića, odbio je prijedlog SDS-a o zajedničkom nastupu opozicije iz entiteta RS na oktobarskim izborima i kazao da će se kandidirati za člana Predsjedništva BiH

Nebojša Vukanović: Kandidovaću se za člana Predsjedništva BiH Zastupnik u Narodnoj skupštini RS i lider stranke Za pravdu i red – lista Nebojše Vukanovića, odbio je prijedlog SDS-a o zajedničkom nastupu opozicije iz entiteta RS na oktobarskim izborima i kazao da će se kandidirati za člana Predsjedništva BiH

Opozicioni političar iz bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska Nebojša Vukanović kazao je da će se kandidovati za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz tog entiteta na općim izborima koji bi trebali biti održani u oktobru, javlja Anadolu.

Vukanović, zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i lider stranke Za pravdu i red – lista Nebojše Vukanovića, odbio je prijedlog opozicione Srpske demokratske stranke (SDS) o zajedničkom nastupu opozicije iz tog entiteta na izborima, rekavši da će se kandidirati za člana Predsjedništva BiH.

"Dakle, neću potpisati ovaj sporazum, a kandidovaću se za člana Predsjedništva BiH", izjavio je Vukanović za agenciju Fena u četvrtak.

Predstavnicima svih opozicionih stranaka prihvatljiva je ponuda SDS-a o zajedničkom nastupu na predstojećim opštim izborima, osim Vukanoviću, koji tvrdi da je lider SDS-a Branko Blanuša podlegao pritiscima vlasti iz Srbije.

Tekst sporazuma koji je ponudio SDS, Vukanović je nazvao "izdajom", prenosi Fena.

"Postoji odluka Glavnog odbora SDS da će Blanuša biti kandidat stranke za predsjednika Republike Srpske, a sada je u tekstu sporazuma ponuđeno da stranke potpisnice utvrde personalna rješenja za predsjednika RS i člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz RS na bazi izbornih rezultata u prethodnom izbornom ciklusu i relevantnih istraživanja javnog mnjenja", kazao je Vukanović.

Tvrdi da je lider SDS-a to uradio pod pritiskom vlasti iz Beograda i dijelom ljudi iz SDS koji sarađuju sa “režimom Aleksandra Vučića i koji žele da Draško Stanivuković (lider Pokret Sigurna Srpska) bude kandidat opozicije za predsjednika RS-a”.

Nebojša Vukanović rođen je 1979. godine u Trebinju, Bosna i Hercegovina, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Crna Gora. Jedno vrijeme radio je kao profesor historije i geografije, potom kao novinar.

Na izborima 2012. nastupio je kao nezavisni kandidat za gradonačelnika Trebinja, njegova nestranačka "Lista za pravdu i red" dobila je oko 9.000 glasova na općim izborima u RS-u 2014, a 2020. predvodio je izbornu listu na lokalnim izborima u Trebinju osvojivši četiri mjesta u Skupštini grada Trebinja.

Posljednjih godina Vukanović je u javnosti poznat kao veliki kritičar politike Milorada Dodika i njegovog SNSD-a.