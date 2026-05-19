Vrhovni komandant NATO-a za Evropu poručio da taj potez ne bi ugrozio operativne planove Alijanse

NATO: Jači evropski stub mogao bi otvoriti put postepenom premještanju američkih snaga Vrhovni komandant NATO-a za Evropu poručio da taj potez ne bi ugrozio operativne planove Alijanse

Vrhovni vojni komandant NATO-a za Evropu izjavio je u utorak da bi jačanje evropske uloge unutar Alijanse omogućilo Sjedinjenim Američkim Državama da postepeno smanje svoje vojno prisustvo na kontinentu.

"Kako evropski stub Alijanse bude jačao, to će omogućiti SAD-u da smanji svoje prisustvo u Evropi i ograniči se na pružanje samo onih ključnih sposobnosti koje saveznici još ne mogu osigurati", rekao je vrhovni saveznički komandant za Evropu Alexus Grynkewich novinarima nakon sjednice savezničkog Vojnog komiteta.

"Zbog toga treba očekivati da će s vremenom doći do premještanja američkih snaga kako saveznici budu gradili svoje kapacitete", dodao je.

Grynkewich je rekao da će svako buduće smanjenje biti povezano s povećanjem izdvajanja evropskih saveznika za odbranu i ispunjavanjem ciljeva sposobnosti dogovorenih na samitima NATO-a.

Naglasio je da će se proces odvijati postepeno tokom više godina, a ne prema unaprijed određenom roku.

Komentari su uslijedili nakon što je Grynkewich potvrdio da će 5.000 američkih vojnika biti povučeno iz Evrope prema planovima koje je najavio američki predsjednik Donald Trump, uključujući snage iz rotacione oklopne brigade.

Ipak, ocijenio je da taj potez neće utjecati na sposobnost NATO-a da provodi regionalne odbrambene planove, ističući da su evropski saveznici značajno ojačali svoje konvencionalne vojne kapacitete.

Grynkewich je rekao da pojačana spremnost omogućava Washingtonu da resurse usmjeri na druge globalne prioritete.

Dodao je da tenzije na Bliskom istoku i dalje izazivaju zabrinutost, posebno kada je riječ o pomorskoj sigurnosti u Hormuškom moreuzu.

Ipak, naglasio je da bi svaka moguća uloga NATO-a u Hormuškom moreuzu zahtijevala političko odobrenje članica Alijanse.

Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Giuseppe Cavo Dragone također je upozorio da se Alijansa suočava sa sve složenijim sigurnosnim okruženjem i pozvao na brže jačanje odvraćanja i spremnosti.

"Nismo u ratu, ali nismo ni u miru. Zato moramo udvostručiti napore i usmjeriti ulaganja u odbranu u skladu s našim obavezama", rekao je.

Odgovarajući na pitanja o prijedlozima za formiranje evropske vojske, Dragone je odbacio tu ideju, ali je naglasio komplementarnost NATO-a i Evropske unije.

"Komplementarni smo po svojoj prirodi i toga se trebamo držati, ne samo da bismo izbjegli dupliranje, rasipanje novca, vremena i energije", rekao je.