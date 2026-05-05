Bivši vođa kartela Sinaloa tvrdi da je bio podvrgnut nehumanom i okrutnom postupanju te da je u njegovom slučaju bilo jasnih kršenja prava

Narkobos "El Chapo" traži izručenje iz SAD-a u Meksiko Bivši vođa kartela Sinaloa tvrdi da je bio podvrgnut nehumanom i okrutnom postupanju te da je u njegovom slučaju bilo jasnih kršenja prava

Joaquin "El Chapo" Guzman, bivši vođa meksičkog kartela Sinaloa, podnio je pismo Federalnom sudu SAD-a za Istočni okrug New Yorka tražeći njegovo izručenje Meksiku, javlja Anadolu.

Pismo, datirano 23. aprila i primljeno 1. maja, objavljeno je u ponedjeljak.

Guzman, koji služi doživotnu kaznu u Upravnom zatvoru Sjedinjenih Američkih Država u Florenceu, Colorado, tvrdi da je bio podvrgnut nehumanom i okrutnom postupanju te da je u njegovom slučaju bilo jasnih kršenja prava, tvrdeći da ključni elementi "nisu dokazani".

"Napisao sam nekoliko pisama u vezi s pravičnošću i valjanošću mog zahtjeva za žalbu na sljedećem ročištu kako bih dobio pravičan tretman prema zakonu. Ovo je pun poštovanja zahtjev u vezi s kršenjem Suda u vezi s 'uvjerljivim dokazima' koji nisu predočeni, što je spriječilo odbacivanje mog slučaja. Molim Okružni sud da mi omogući pravo da budem prebačen natrag u svoju zemlju i da se suočim s optužbama vezanim za kršenje moje presude u interesu pravičnosti prema saveznom zakonu", navodi se u odlomku pisma objavljenom u medijima.

Pismo, upućeno sudiji Okružnog suda Brianu M. Coganu, brzo je odbačeno. Cogan je u pisanom mišljenju naveo da Guzmanovi zahtjevi "nemaju smisla i nijedan od njih nema nikakvu pravnu osnovu."

"Svi su shodno tome odbijeni", naveo je sudija.

Prema riječima sudije, Guzman je napisao i podnio pet pisama upućenih njemu u kojima traži različite oblike pravne pomoći, uključujući nalog za puštanje na slobodu, žalbu na slučaj u kojoj se traži ponovno suđenje, ekstradicija nazad u njegovu matičnu zemlju, zahtjev za dokumentima u kojima se objašnjava kako je porota donijela presudu u njegovom suđenju i tvrdnja o pogrešnoj osudi.

Guzman se smatra jednim od osnivača nasilnog i moćnog kartela Sinaloa. Njegovo vrijeme kao najstrašnijeg kriminalnog šefa u Meksiku obilježila su ponovljena zatvaranja i puštanja na slobodu, nakon što je uspio pobjeći u dva navrata sve do konačnog hapšenja 2016. godine i izručenja SAD-u 2017. godine.

Izručenjem El Chapa i konačnim hapšenjem njegovog saradnika Ismaela "El Mayoa" Zambade, struktura kartela Sinaloa ostala je u vakuumu moći koji je rezultirao nasilnom borbom između El Chapovih sinova i Zambadovih lojalista.

Unutrašnji sukob izazvao je val nasilja u Sinaloi, uz porast broja ubistava i nestanaka.