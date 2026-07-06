Sljedeće sedmice zasjedamo u Rimu, kaže izraelski ambasador u SAD-u Yechiel Leiter

Naredna runda pregovora između Izraela i Libana iduće sedmice u Rimu Sljedeće sedmice zasjedamo u Rimu, kaže izraelski ambasador u SAD-u Yechiel Leiter

Izrael i Liban održat će novu rundu pregovora u glavnom gradu Italije, Rimu, naredne sedmice s ciljem unapređenja razgovora o otvorenim bilateralnim pitanjima, izjavio je u ponedjeljak izraelski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama.

„Sljedeće sedmice sjedamo u Rimu, 14. i 15. jula“, rekao je Yechiel Leiter tokom obraćanja u Vijeću za vanjske odnose u Washingtonu.

„Sada formiramo timove za svako pitanje“, dodao je.

Leiter je priznao da i dalje postoje značajne razlike između dvije strane, ali je izrazio optimizam da bi pregovori mogli pomoći u njihovom prevazilaženju.

„Svakako postoje tačke neslaganja koje treba razriješiti, i upravo zato nam je potrebno vrijeme i radne grupe kako bismo zajedno radili na tim spornim pitanjima i došli do sveobuhvatnog sporazuma“, kazao je ambasador.

Liban i Izrael su 26. juna, uz posredovanje SAD-a, potpisali okvirni sporazum koji predviđa postepeno povlačenje izraelskih snaga s teritorije Libana.

Međutim, sporazum ne predviđa tačan rok za potpuno povlačenje i dodatna povlačenja uslovljava preuzimanjem sigurnosnih nadležnosti od strane libanske vojske, kao i razoružavanjem neregularnih oružanih grupa, uključujući Hezbollah.

Libanski zvaničnici su naveli da sporazum predstavlja „prvi korak“ ka obnovi državnog suvereniteta nad cijelom teritorijom i omogućavanju povratka raseljenih osoba u njihove gradove.

Hezbollah je, međutim, sporazum nazvao „ništavnim“, navodeći da povezivanje izraelskog povlačenja s njegovim razoružavanjem prelazi „sve crvene linije“.

Od 2. marta, u izraelskim napadima u Libanu poginulo je više od 4.300 ljudi, dok je više od 12.000 ranjeno, prema zvaničnim podacima.

Izraelske snage i dalje drže pod okupacijom dijelove južnog Libana, neke već decenijama, a druge zauzete tokom rata 2023–2024, te su tokom posljednje ofanzive napredovale više od 10 kilometara unutar libanske teritorije.