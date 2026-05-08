Na sjednici UN-a upozoreno na "strašnu" krizu na Zapadnoj obali

Situacija na okupiranoj Zapadna obala je „strašna“, izjavio je Max Rodenbeck tokom sjedine u Ujedinjenih nacija posvećenog stanju Palestinaca na toj teritoriji.

„Dozvolite mi da počnem jednom riječju: strašno“, rekao je Rodenbeck tokom Arria-formula sastanka u sjedištu UN-a. „Stanje na Zapadnoj obali je strašno.“

Obraćajući se diplomatama i članovima Vijeća sigurnosti, naveo je da su širenje izraelskih naselja, oduzimanje zemlje i ekonomska ograničenja intenzivirani pod aktuelnom izraelskom vladom, čime se povećava pritisak na Palestince širom Zapadne obale, uključujući Istočni Jerusalem.

„Ono što se promijenilo pod sadašnjom izraelskom vladom nije toliko tempo rasta, koliko količina zemlje koja se oduzima za naselja“, rekao je.

„U protekle četiri godine ova vlada pokrenula je 102 nova naselja – gotovo koliko je izgrađeno u prethodnih 50 godina.“

Rodenbeck je također optužio izraelske vlasti, uključujući ministra finansija Bezalela Smotricha, za vođenje politika koje su značajno oslabile palestinsku ekonomiju.

„Kako mi je nedavno rekao jedan iskusni diplomata u Jerusalemu, ministar finansija vodi ekonomski rat protiv Palestinaca na Zapadnoj obali“, kazao je.

Naglasio je da se uslovi na Zapadnoj obali pogoršavaju uprkos relativnom miru u poređenju s Gazom.

„Zapamtite da Zapadna obala nije Gaza. Ona nije u ratu s Izraelom, prilično je mirna. Moglo bi se očekivati da će, nakon primirja u Gazi, neke mjere poput širenja naselja, aneksije i ekonomskog pritiska biti ublažene, ali nijedna od tih politika nije ublažena – stanje je razarajuće“, rekao je Rodenbeck.

Sastanak su organizovale stalne misije Danske, Francuske, Grčke, Latvije i Velike Britanije pri UN-u kako bi ukazale na izazove s kojima se suočavaju Palestinci na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.

Na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalem, zabilježen je porast izraelskih vojnih operacija, uključujući racije, hapšenja, pucnjave i prekomjernu upotrebu sile, kao i napade doseljenika na Palestince i njihovu imovinu.

Prema zvaničnim palestinskim podacima, od oktobra 2023. godine u tim napadima ubijeno je najmanje 1.155 Palestinaca, ranjeno oko 11.750, dok je gotovo 22.000 osoba uhapšeno.