Trump prije puta u Peking rekao da će njegov prvi zahtjev kineskom predsjedniku biti da otvori Kinu američkom biznisu

Na samitu s Trumpom Xi poručio da će Kina dodatno "otvoriti vrata" američkim kompanijama Trump prije puta u Peking rekao da će njegov prvi zahtjev kineskom predsjedniku biti da otvori Kinu američkom biznisu

Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je u četvrtak da će se vrata Kine za američke kompanije dodatno otvoriti, tokom susreta s vodećim američkim direktorima u Pekingu u okviru samita s američkim predsjednikom Donald Trump.

Trump je predstavio poslovne lidere koji su ga pratili kineskom predsjedniku dok je Xi ugostio američku delegaciju u Velikoj narodnoj dvorani, ceremonijalnoj državnoj zgradi, prenijela je državna novinska agencija Xinhua.

Američku poslovnu delegaciju koja prati Trumpa čine Jensen Huang iz Nvidije, Elon Musk iz Tesle, Tim Cook iz Applea, Larry Fink iz BlackRocka, Stephen Schwarzman iz Blackstonea, Kelly Ortberg iz Boeinga, Brian Sikes iz Cargilla, Jane Fraser iz Citigroupa, Larry Culp iz GE Aerospacea, David Solomon iz Goldman Sachsa, Sanjay Mehrotra iz Microna i Cristiano Amon iz Qualcomma.

Poslovni lideri izrazili su nadu da će produbiti svoje poslovanje u Kini i ojačati saradnju sa zemljom.

Xi je rekao da su američke kompanije duboko uključene u kineske reforme i politiku otvaranja te da su obje strane imale koristi od tog odnosa.

"Vrata kineskog otvaranja samo će se još više otvoriti", rekao je Xi, dodajući da Kina pozdravlja SAD u jačanju obostrano korisne saradnje te da vjeruje da će američke kompanije imati još šire perspektive na kineskom tržištu.

Prije odlaska u Peking, Trump je rekao da će njegov prvi zahtjev Xiju biti da otvori Kinu američkom biznisu.

Bilateralna trgovina između dvije zemlje u 2025. godini iznosila je procijenjenih 414,7 milijardi dolara.