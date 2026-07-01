Jedina stvarnost na otoku je postojanje dvije odvojene, suverene i ravnopravne države koje žive jedna pored druge, poručio Tahsin Ertugruloglu

MVP TR Sjeverni Kipar: Turske garancije i vojno prisustvo ključni za ravnotežu između Turaka i Grka na Kipru Jedina stvarnost na otoku je postojanje dvije odvojene, suverene i ravnopravne države koje žive jedna pored druge, poručio Tahsin Ertugruloglu

Ministar vanjskih poslova Turske Republike Sjeverni Kipar (TRSK) Tahsin Ertugruloglu izjavio je u srijedu da su efektivne garancije Turske i njeno vojno prisustvo na otoku ne samo crvena linija za kiparske Turke, već i najsnažnija garancija ravnoteže između Turaka i Grka u istočnom Mediteranu te regionalne stabilnosti.

Ertugruloglu je, prema navodima Turske kiparske novinske agencije (TAK), u pisanoj izjavi istakao da je više od pola stoljeća pregovora o Kipru pokazalo cijelom svijetu da grčko-kiparska strana neće promijeniti svoj pristup te da će svaki mogući temelj za partnerstvo iznova biti narušen.

"Zbog toga je naš stav jasan prema pristupima koji nastoje da kiparski turski narod plati cijenu nepostizanja rješenja kroz nepravednu izolaciju. Jedina stvarnost na otoku jeste postojanje dvije odvojene, suverene i ravnopravne države koje žive jedna pored druge", naveo je.

Dodao je da pozdravlja činjenicu da političke stranke održavaju bliske kontakte i dijalog s Turskom te razvijaju međusobne konsultacije.

"Jer su naše nacionalno kiparsko pitanje i naša budućnost zajednički", rekao je.

Podsjetio je da su procesi oko Annanovog plana i pregovora u Crans-Montani pokazali da je insistiranje grčko-kiparske strane da sama upravlja otokom, posmatra kiparske Turke kao manjinu i zahtijeva "nula vojnika, nula garancija" odavno poslalo modele rješenja zasnovane na federaciji u historiju.

Prema njegovim riječima, ponovno traženje budućnosti kiparskih Turaka kroz federalni model, koji je više puta bezuspješno pokušavan, nije samo uzaludan napor i gubljenje vremena, već i pokušaj slabljenja temelja nacionalne politike o Kipru i umanjivanja statusa kiparskih Turaka.

"Budućnost kiparskog turskog naroda osigurana je pod okriljem njegove vlastite suverene države i zajedničkim putem s maticom Turskom. Oni koji žele upravljati našom državom, TRSK-om, moraju u potpunosti razumjeti tu činjenicu i biti iskreni prema našem narodu", rekao je Ertugruloglu.

Osvrnuvši se na povezivanje procesa rješavanja kiparskog pitanja s odnosima Turske i Evropske unije, upitao je kako se može očekivati pravedan pristup prema kiparskim Turcima od Evropske unije, koja je, kako je rekao, uvijek stajala na strani grčko-kiparske strane.

"Kojom logikom se napredak odnosa Turske s Evropskom unijom može vezati za razvoj događaja na Kipru", upitao je.

Podsjetio je da su kiparski Turci, kako je naveo, tu obmanjujuću priču već doživjeli 2004. godine te citirao riječi prvog predsjednika TRSK-a Raufa Denktasa o važnosti uloge Turske.

"Nikada nismo vjerovali Evropskoj uniji i ne vjerujemo joj ni danas", poručio je.

Ertugruloglu je naglasio da Turska dosljedno ističe kako je trajno, pravedno i održivo rješenje na Kipru moguće jedino na osnovu modela dvije države, zasnovanog na potvrdi suverene jednakosti i jednakog međunarodnog statusa kiparskih Turaka.

"Ima li smisla polagati nade u druge opasne scenarije koji nisu u skladu sa stvarnim stanjem", zaključio je.