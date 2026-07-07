Nazvavši Rusiju velikom prijetnjom za Evropu i NATO, Tom Berendsen kaže da je borba Ukrajine “naša borba“ na panelu organiziranom u okviru programa Saveznici u Ankari

MVP: Nizozemska povećava izdvajanja za odbranu ne zato što to SAD traži, već zato što je to potrebno zemlji Nazvavši Rusiju velikom prijetnjom za Evropu i NATO, Tom Berendsen kaže da je borba Ukrajine “naša borba“ na panelu organiziranom u okviru programa Saveznici u Ankari

Nizozemski ministar vanjskih poslova Tom Berendsen rekao je u utorak da Nizozemska povećava izdvajanja za odbranu ne zato što su to Sjedinjene Američke Države tražile, već zato što je to sama zemlja smatrala potrebnim.

Berendsenovi komentari izneseni su tokom panela pod nazivom “Preokretanje situacije: Ukrajina kao pružalac sigurnosti za Evropu“, održanog u okviru programa Saveznici u Ankari, organiziranog u saradnji s Direkcijom za komunikacije Turske, Minhenskom sigurnosnom konferencijom i Fondacijom za politička, ekonomska i društvena istraživanja (SETA), think tankom sa sjedištem u Ankari.

Panelu u Ankari Palasu prisustvovali su i švedska ministrica vanjskih poslova Maria Malmar Stenergard te ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha.

Nazvavši Rusiju velikom prijetnjom za Evropu i NATO, Berendsen je rekao da je borba Ukrajine “naša borba“.

Pozvao je na povećanje podrške Ukrajini zajedno s pritiskom na Rusiju i izrazio spremnost Nizozemske da preuzme odgovornost u naporima za postizanje mirovnih pregovora.

Stenergard je, s druge strane, podršku Ukrajini opisala kao nedovoljnu, naglašavajući potrebu za povećanjem finansijske pomoći.

Istakla je da, iako stanovništvo nordijskih zemalja čini samo mali dio ukupnog stanovništva NATO-a, te zemlje pružaju trećinu pomoći koja se daje Ukrajini.

“Da su druge zemlje učinile onoliko koliko smo mi, rat bi odavno bio završen“, rekla je.

Stenergard je naglasila da će obnova Ukrajine nakon rata biti od velikog značaja za očuvanje mira te je ponovila da treba povećati pritisak i sankcije protiv Rusije.

Sibiha je rekao da se Ukrajina u prvim mjesecima rata suočila s velikim poteškoćama u primanju podrške od partnera, ističući istovremeno da je njegova zemlja pokazala otpornost.

“Bila je velika greška što se nismo borili kada je Krim okupiran“, rekao je Sibiha, opisujući tu grešku kao historijsku.

“Spremni smo za bezuslovni prekid vatre. Nikada nećemo biti prepreka miru. Želimo mir. Imamo održive prijedloge“, rekao je Sibiha.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova rekao je da bi bilo nerealno okončati rat bez doprinosa SAD-a tom procesu.

Sibiha je rekao da, ako se postigne mir, SAD mora pružiti pravno obavezujuće bilateralne sigurnosne garancije.

Dodao je da bi, ukoliko bilo koji razvoj događaja ugrozi mir, od ključne važnosti bili vojna podrška na terenu, članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji i jačanje ukrajinske vojske kao sredstva odvraćanja.