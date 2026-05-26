MVP Crne Gore odbacio optužbe Moskve: Svaka civilna žrtva zaslužuje pijetet Pokušaji prebacivanja odgovornosti za posljedice rata na druge ne mogu promijeniti osnovnu činjenicu da je ovaj sukob započeo vojnom agresijom Ruske Federacije na Ukrajinu, naveli su iz MVP-a

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore (MVP) saopćilo je da svaka nevina civilna žrtva zaslužuje saučešće, poštovanje i pijetet, bez obzira na nacionalnost ili mjesto stradanja, odbacujući pritom optužbe Ambasade Ruske Federacije u Podgorici o navodnim „antiruskim insinuacijama“, prenosi Anadolu.

Reagujući na saopštenje ruske Ambasade, koja je izrazila žaljenje što crnogorska strana nije uputila saučešće povodom pogibije civila u napadu na studentski dom u Lugansku, optuživši Podgoricu za solidarnost sa „zapadnim antiruskim insinuacijama“, iz MVP-a su poručili da Crna Gora dosljedno zastupa principe međunarodnog prava.

„Pokušaji prebacivanja odgovornosti za posljedice rata na druge ne mogu promijeniti osnovnu činjenicu da je ovaj sukob započeo vojnom agresijom Ruske Federacije na Ukrajinu, što je utvrdila i većina međunarodne zajednice kroz brojne rezolucije“, navodi se u saopštenju crnogorskog ministarstva.

Iz resora vanjskih poslova su ocijenili neprimjerenim „lekcije o humanosti i saosjećanju“ koje dolaze u trenutku dok traje okupacija dijelova ukrajinske teritorije i dok su civili i civilna infrastruktura širom Ukrajine izloženi kontinuiranim napadima.

MVP je naglasio da Crna Gora „nije i neće biti protiv ruskog naroda“, već da istupa protiv kršenja međunarodnog prava, vojne agresije i stradanja civila. U saopštenju se zaključuje da je Podgorica više puta izražavala solidarnost sa svim civilima koji trpe posljedice rata u Ukrajini, te da će nastaviti da podržava mir, ostajući dosljedna poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine.

Prethodno je Ambasada Rusije u Crnoj Gori kritikovala zvaničnu Podgoricu zbog izostanka saučešća rođacima žrtava napada ukrajinskih snaga na studentski dom u Starobilsku (oblast Lugansk), u kojem je, prema ruskim podacima, poginula 21 osoba, uglavnom tinejdžeri. Ruska ambasada je tada ocijenila da se ton crnogorskih zvaničnika ne razlikuje od izjava zapadnih vlada.

